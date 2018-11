Snad jsme lidem zpestřili víkend, doufá hradecký navrátilec Smoleňák

Když se nyní po měsíci vrátil, nastřílel ve dvou zápasech čtyři góly a Hradec se i díky tomu znovu vrátil do absolutní špičky, před dnešní dohrávkou v Třinci je Mountfield v tabulce druhý.

Střelecké procitnutí jako by korespondovalo i s tím, s čím na své druhé angažmá v této sezoně jednatřicetiletý útočník přišel. Na rozdíl od tehdejší nejistoty, kterou poté proměnil v odchod do Švýcarska, se s hradeckým klubem dohodl na dvouleté smlouvě a klauzule o zahraničním angažmá, jež ho před více než měsícem z Hradce uvolnila, v ní chybí.

„Vedení mi kontaktem dalo najevo důvěru, za což jsem rád,“ vypravoval Smoleňák po zápase s brněnskou Kometou, v němž Hradec slavně 6:3 vyhrál, „byl jsem celou dobu v kontaktu, jak s klukama z kabiny, tak s trenéry a manažery, pupeční šňůra byla pořád přidělaná.

Společně s vámi přišel i Kanaďan Lucas Lessio a vedení tím jen potvrdilo, že znovu dalo dohromady silný tým. Už se asi nebude mluvit o menších ambicích jako před sezonou...

Mně slovo přijde takové, nevím... Každý chce přece vyhrávat. I loni jsme chtěli vyhrát a měli jsme na to super kádr, letos máme taky super kádr, i když trošku jinak postavený. A zase chceme vyhrávat. Nikdo si nejde jen tak zahrát nebo se jen tak ze srandy někde motat.

Teď jste to ukázali v zápase s Kometou, která měla s vaší hrou velké problémy. Cesta týmu k úspěchu?

Když nejsme líní na krok a donutíme se, tak pohybem a bojovností dokážeme přehrát všechny v lize. Vždycky je to jen o nás, co druhému týmu dovolíme. A tentokrát jsme měli pohyb dobrý, dobře jsme napadali, dobruslovali. Myslím si, že se proti nám hraje nepříjemně.

Byl jste měsíc pryč, ale na hradeckou pohodu jste se rychle znovu naladil, střílíte góly, na zápas přišlo skoro šest tisíc lidí, porazili jste obhájce titulu, užíváte si to?

Přišlo opravdu hodně diváků, z toho jsem měl radost, a byl to velký zápas. Nevím, jestli si přišli odpočinout od těch nesmyslů, které jsou teď v Čechách, tím myslím Babiše a spol. Asi si přišli udělat trochu radost, aby nemuseli řešit tyhle podvodníčky kolem. Tak doufám, že jsme jim trochu zpestřili víkend.

Vy čtyřmi góly, mohl jste si přát lepší návrat?

Samozřejmě z toho mám radost, asi bych lhal, kdybych říkal, že ne. Ale je to taky tím, že hrajeme dobře jako tým, je to nějaká cesta, kterou bychom chtěli jít. Určitě jsem rád, že pomůžu a že jsme vyhráli důležitý zápas. Brno se motá kolem nás, takže je to velké vítězství.

V Karlových Varech ale vaše dva góly ještě na výhru nestačily, proč podle vás?

Oproti zápasu ve Varech jsme se proti Kometě víc tlačili do brány a měli hodně dorážek.

Zápas s Brnem ale i proto asi hodně bolel, schytali jste i mimo hru spoustu ran?

Ano, ale mně tyhle věci nevadí, patří k hokeji. Někdy dostaneme my, někdy něco rozdáme, nebyl to žádný extrém možná s výjimkou toho na Oskarse (Cibulskise - pozn. autor). Viděl jsem ale už horší věci.

Jak vidíte své góly? Na první pohled to vypadá, že je dáváte docela jednoduše.

Nevím. Motám se kolem brány, někdy to tečuju, někdy mě to trefí, někdy udělám prostor pro své spoluhráče. Snažím se dělat to, co dělám celý život a co týmu pomáhá. Teď jsem za to byl odměněný, příště budou odměnění spoluhráči.

Oba góly jste dal přesnou tečí, při obou střílel od modré Petr Zámorský. Má trefovat vaši hokejku?

Je to chytrej kluk, asi ví, kde to šlape. (směje se) Tlak do brány po střele od modré hodně trénujeme, jde hlavně o to, abychom netrefovali první hráče. A my útočníci musíme být před brankou hladoví, takhle se zápasy dnes rozhodují. Už málokdo dává pěkné góly do prázdné, jako to bylo dřív. Teď je jen potřeba to, co trénujeme, přenést do zápasu.

A nevadí vám stále to před brankou schytávat od obránců?

Nebudu lhát, občas je otravné pořád se tam s nějakým přetahovat. Ale někdo nahoře mi na to dal postavu, zatímco ostatní kluci jsou šikovnější v něčem jiném, nemůžeme všichni stát kolem brány. Hokej je pěkný i v tom, že každý hráč má předpoklady k něčemu jinému a jde o to namixovat čtyři pětky tak, aby to fungovalo a aby se vyhrávalo.