Návrat Smoleňáka do Hradce Králové byl blízko, teď aktuální není

Dlouhá jednání, jež se táhla prakticky od konce minulého extraligového ročníku, asi definitivně vyústila do ztracena. „Sportovní úsek s Radkem sice po dlouhé době došel těsně před Mountfield Cupem k předběžné dohodě, ale nakonec jsme se po zvážení a komunikaci s představenstvem rozhodli návrh předběžné dohody s ním neschválit,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Hradec tak dotvářel kádr pro novou extraligovou sezonu právě na Mountfieldu Cupu bez šance, že by Smoleňáka přivedl zpět. „Jedním z několika důvodů byly i kvalitní výkony hráčů, kteří u nás byli na testech, návrat Michala Hlinky do kádru po zranění,“ vysvětlil Kmoníček, „s Radkem zůstáváme v kontaktu a nevylučujeme někdy v budoucnu možnost další spolupráce.“

Vedení Mountfieldu nakonec dalo přednost hráčům, kteří se o angažmá v tomto klubu v posledních týdnech rvali. V útoku si místo získali Matěj Chalupa a Maris Bičevskis. Chalupa naskočil do tří přípravných duelů, vstřelil v nich čtyři góly a další dva připravil, navíc byl zvolen nejlepším útočníkem Mountfield Cupu.

Týden příprav načne Znojmo Poslední dva přípravné zápasy a pak už se díky Lize mistrů pojede naostro. Hokejisté hradeckého Mountfieldu svým příznivcům tento týden hned dvakrát připomenou, že nová sezona je na spadnutí. V obou případech na domácím ledě, na kterém se v úterý utkají se Znojmem a v pátek s ruskou Karagandou. Půjde o poslední dvě ryze přípravné prověrky, za týden v pátek se totiž Hradec pustí právě do Ligy mistrů. Úterní soupeř Mountfieldu je přes svoji poměrně nedávnou extraligovou minulost poměrně exotickým. Už několikátou sezonu totiž jako jediný český tým působí v mezinárodní EBEL lize. „Něco jsme si o Znojmu zjišťovali. Je v soutěži, kde se hraje nahoru dolů, trochu tvrdší, což je ostatně současný hokejový trend, takže se to od něj dá čekat i u nás,“ uvedl Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince. Hradečtí po Mountfieldu Cupu, který na svém ledě odehráli předminulý týden, dotvořili alespoň pro úvod sezony svůj kádr. Pro čtyři hráče úspěšně skončilo testovací období, dnes ani v pátek ale tým kompletní nebude. Budou mu totiž chybět hned čtyři reprezentanti - Pavlíkové Filip a Radovan stejně jako Zámorský jsou na soustředění seniorské reprezentace, Šalda pro změnu s „dvacítkou.“ „Do zápasů Ligy mistrů ale chceme jít se sestavou pro úvod extraligy,“ uvedl Svoboda před duelem se Znojmem, jenž na hradeckém zimním stadionu začne v 17 hodin.

„Matěj je mladý talentovaný hráč ve výborném věku. Naším jediným přáním je, aby v mistrovských zápasech navázal na výkony, které předváděl v přípravných utkáních v Přerově i na Mountfield Cupu,“ uvedl sportovní manažer hradeckého klubu Jaroslav Bednář, „je to hráč s výborným bruslením, který předvádí přímočarý hokej, má výborné vidění hry, což do týmu potřebujeme.

Bičevskis v týmu vystřídal svého krajana Andrise Džerinše, jenž dres Mountfieldu oblékal v uplynulých dvou sezonách. „Měl u nás pomalejší začátek, postupně ale stupňoval svou hokejovost. Má čich na góly a určitě bude pro naše mužstvo přínosem,“ připomněl Bednář jeho tři góly ve čtyřech utkáních.

Také obrana Mountfieldu získala z testovaných borců dva hráče do svých řad. Prvním je důrazný Richard Nedomlel. „Richarda jsme vzali z důvodu jeho výborných fyzických parametrů. Je to hráč, který se nebojí přitvrdit a shodit rukavice, když je to potřeba. Takových hráčů v mužstvu moc nemáme, proto bude určitě přínosem. Předpokládáme, že na ledě bude tvrdit muziku,“ vysvětlil Bednář, proč si Nedomlel v týmu získal místo.

Posledním borcem, který bude v právě začínajícím ročníku bojovat za Hradec, je kanadský třicátník Sébastien Piché. „Sébastien pro nás byl trošku neznámá. Jsem ale rád, že v zápasech, které odehrál, naplnil naše ofenzivní očekávání. Je to výborně bruslící obránce s čichem na produktivitu. Ne náhodou se poslední tři čtyři sezony umisťoval na předních pozicích v bodování obránců v EBEL Lize,“ uvedl sportovní manažer.