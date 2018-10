Světoběžník Smoleňák vyhlíží Švýcarsko: Už mi chybí jenom Afrika

V Hradci končíte porážkou v souboji o první místo. Jaký byl šlágr?

Nemůžeme vyhrávat pořád. Když jsme dali jeden gól, nemůžeme myslet na vítězství proti Litvínovu, který jich sází i pět sedm za zápas. Škoda, představoval jsem si, že odejdu jako permanentní vítěz.

Stihl jste za Hradec šest zápasů. Víc, než jste čekal?

Nečekal jsem vůbec nic. Byl jsem rád, že jsem v Hradci každým dnem. Bavilo mě to, kluci mě přijali, lidi taky, měli mě rádi. Hradci jsem vděčný, trenérovi i manažerům, že mi dali šanci odehrát nějaké zápasy. Doufám, že jsem extra nepřekážel. Jsem rád, že jsem mohl pomoct k výhrám.

Váš odchod se upekl v sobotu. Zvažoval jste, zda ještě v Litvínově nastoupíte?

Bylo by mi trapné říct z minuty na minutu „Čau“. Takhle jsme byli domluvení, ani jsem jinak nepřemýšlel.

Jak moc letos věříte Hradci Králové?

Když budou kluci pracovat, jak pracují, dál hrát s pokorou a držet partu, budou vysoko. Doufám v to. Důležité je dostat se do play off, to je první krok. Už loni to bylo v Hradci super, bohužel jsme to nedotáhli úplně do konce. Letos se omladilo a hrajeme velmi dobrý hokej, který baví mě i lidi. Když se budu vracet do Česka a Hradec bude mít zájem, rád mu kývnu.

V čem se Mountfield přes léto změnil?

V rychlosti, v taktice. Hrajeme útočnější, lehce modernější hokej, bruslivější. Není tady tolik individualit jako loni, proto musíme vsadit na týmovější pojetí. Všichni znají svoji práci. Kluci věří trenérům v tom, co po nich chtějí, věří jejich systému.

Z čela tabulky jdete do týmu, který je poslední...

Takhle to neberu. Teď to tak je, ale hokej je tak vrtkavý, že můžete chytnout lauf a jste jinde. Momentálně to nelepí, ale věřím, že se hned v pátek chytneme a nastartujeme stíhací jízdu do hořejších příček. Pozice, v které jsou, není úplně dobrá. Ale ještě to není nějaký velký úlet, aby se nemohli dostat na pozice zaručující play off.

Na co se do Švýcarska těšíte?

Na kanadského trenéra. Mám celkem rád, když mě trénuje Kanaďan. V sedmnácti jsem odešel do Kanady, byl jsem tam šest let a svým způsobem jsem si to oblíbil. A lepší, než kdybych tam měl Rusa. Jsem plný očekávání. Ale už jsem toho zažil tolik, že mě nic nerozhází.

Jaká bude vaše role?

Zase role Dana Nekonečného (smích). Ne, dělám si srandu. Byla to jedna z hlavních věcí, na kterou jsem se trenéra ptal. Co ode mě očekávají. Mám už nějaký věk a nerad bych hrál někde, kde po mně chtějí něco jiného, než hrát umím a čím jsem přínosný klubu. Myslím, že mě vidí stejnýma očima, jako já vidím sám sebe. Nic extra jiného ode mě nežádají. Asi nebudu jezdit od branky k brance, ale budu tam od něčeho jiného.

Co čekáte od švýcarské ligy?

Hrál jsem proti Švýcarům nějaké turnaje, je tam spousta Kanaďanů. Bude to rychlé, určitě se budou dohrávat souboje, je tam velké hřiště. Ale hokej je natolik stejný, že mě jen tak něco nepřekvapí.

Smlouva je na měsíc?

Mám ji normálně do konce sezony s tím, že na konci listopadu si sedneme a uvidíme, jestli budeme na obou stranách spokojení.

Už máte sbaleno?

Beru jedny slipy, jedny ponožky a frčím.