Ze Smoleňáka je mašina, co vyhlíží nové angažmá. Mám svou cenu, říká

Už se nové angažmá rýsuje?

Už se rýsovalo mockrát, trh je letos takový všelijaký. Je doba, kdy by každý chtěl hrát s mladými, což nějakým způsobem chápu, ale přijde mi, že kolikrát to je i na sílu. Tím pádem jsme my starší v pozadí. Ale vím, že nejde hrát jen na mladé, můj čas ještě přijde. Jde jen o to, kam mě vítr zavane, kdo mě bude chtít a bude mi věřit.

O Kladně jste nepřemýšlel?

Teď ještě ne. Jsem vděčný, že tu můžu být, že mám nadstandardní podmínky. Vyrostl jsem tu a věřím, že v budoucnu toho tady odehraju ještě hodně.

Vypadá to, že jste v pohodě, žádný stres, máme správný dojem?

Já vím, jaká je situace, už jsem takhle šel později hrát dvakrát do Finska.

V jakém termínu už by se nervozita dostavila?

Kdyby byl třeba první leden. Kolikrát se musí počkat, shodou okolností, jak jsem šel dvakrát později do Finska, jsem prožil dvě nejlepší sezony.

Takže byste preferoval zahraničí?

Kdybych si mohl vybrat, tak na 100 procent. Zároveň ale chci do týmu, kde mi budou věřit, kde budu tím, kým můžu být.

Je to i otázka ekonomická?

Určitě, to bych lhal, kdybych řekl, že bych hrál všude za „nějaké“ peníze. Ten trh je daný, samozřejmě já nějakou cenu mám, i když nejsem Jágr, abych si diktoval všechno, co bych chtěl. Ale peníze jsou určitě důležité.

Jsme v Kladně na akci „Týden hokeje“, která má přilákat děti ke sportu, český hokej to potřebuje, že?

Není to jen o hokeji, ať přivedeme děti k jakémukoliv sportu, hokeji, fotbalu, florbalu, karate... Čím víc dětí dostaneme od počítačů z domova ven, tak jsem jedině pro. A rád takové akce podpořím.

Je o ně vcelku velký zájem.

Tím líp, alespoň bude z čeho vybírat. Doby, kdy jsme hráli my a na každý nábor přišly stovky dětí, jsou bohužel pryč. Ale tímhle alespoň vyrovnáváme, co se v posledních letech zameškalo.

Lákala by vás po kariéře trenéřina?

Bavila by mě, už loni jsem si udělal licenci B, mám v plánu áčko. Chci být na konec kariéry připravený, ať něco nedoháním v 45 letech.

Nebo komentátorská cesta Jiřího Tlustého?

To by taky nebylo úplně špatný, mám kolikrát prořízlou pusu víc, než by se slušelo. (smích) Jirka to zatím nějak ošéfuje a já se napojím. Bavili jsme se o tom, má z toho respekt, ale je šikovnej a rozbalí to.