Smoleňák: Baví mě vypjaté situace, dostávat se soupeři pod kůži

Další semifinalisté Třinec – najít venkovní kouzlo

Zatímco ve čtvrtfinále Ocelářům stačilo vyhrávat doma, k postupu přes Hradec musejí uspět i venku.

„V Pardubicích se nám ani jedno utkání nevyvedlo,“ uznal kouč Václav Varaďa. Přitom v základní části byl Třinec nejúspěšnější tým na ledě soupeřů. Najde opět kouzlo? Brno – pokuta 100 tisíc

A zase platí za fanoušky. Disciplinárka potrestala Kometu stotisícovou pokutou za řádění jejich přívrženců ve Vítkovicích. Podle videozáznamu fandové Brna opustili sektor a vyprovokovali potyčku, kvůli níž mohl být druhý čtvrtfinálový duel i předčasně ukončen. Plzeň – (nad)průměrný Čiliak

Bude to souboj gólmanů. Plzeňský Svoboda vs. brněnský Čiliak. „Překvapuje mě, jak se Čiliak na play off umí připravit. V sezoně patří do průměru, nyní je vynikající. Víme ale, co by na něj mohlo platit,“ říká trenér brankářů Plzně Rudolf Pejchar.

Jedenatřicetiletý útočník si proti Liberci připsal hned tři vítězné trefy! Hlavně díky němu slavil Mountfield po sedmi úporných bitvách postup ze čtvrtfinále. „Bylo by lepší mít týdenní volno, zajet si třeba do Hurghady,“ hlásí Smoleňák.

Ale extraliga nepauzíruje, dnes načíná semifinále. Proti Třinci bude chtít holohlavý tvrďák postrčit Hradec do historického finále. A sám chce dál přesvědčovat fandy, že není jen „blázen z nároďáku“.

Tohle jste o sobě prohlásil v prosinci, když jste přišel z KHL ze Slovanu Bratislava.

A myslím si to pořád. Od sedmnácti jsem pryč, v Česku jsem odehrál jedinou sezonu (ve Spartě), která byla, jaká byla. Slýchávám o sobě všechno možné, aniž by lidé znali mě nebo moje čísla.

Na internetu stačí zadat Radek Smoleňák a vyhledávač k vašemu jménu automaticky doplňuje slova plat, přítelkyně, svatba, Babovřesky.

Jo, kluci si ze mě dělají srandu, že jsem spíš herec z Hollywoodu, který má hokej jako melouch.

Jako herec byste se neuchytil?

Byl to spíš úlet, ale bylo to skvělý. Bylo to super léto s klukama (v Troškově komedii Babovřesky 2 si zahráli mimo jiné i další hokejisté Voráček, Tlustý či Pavelec), zároveň jsem viděl celý filmový ansámbl. Fajn zkušenost, na kterou si rád vzpomenu. Teď se ale soustředím na hokej.

Což vám jde. V play off máte bilanci 4+2, v Hradci na vás sází.

Je to o roli v týmu. Ať hraju kdekoliv, je pro mě důležité, jak mě bere trenér a tým. A snažím se vše plnit na 150 procent. Když jsem byl v nároďáku, dělal jsem všechno pro to, abych byl platný. Jsou samozřejmě věci, ve kterých jsem lepší, v některých horší. Něco mě baví víc, něco zase míň.

A kdyby bylo čistě na vás? Co by vás na ledě bavilo?

Nejradši bych jen házel žabky od modré, ale to se nestane. Baví mě vypjaté situace, dostávat se soupeři pod kůži, být u brány. A myslím, že v tom dokážu být prospěšný.

V tomhle vás ovlivnilo šest let v zámoří?

Stoprocentně. Potom jsem šel hned do Finska. Nějakým způsobem mě to vytvarovalo. Myslím, že nejsem úplně česká hračička. Když jsem v sedmnácti odcházel, dával jsem hodně gólů. Býval jsem nejlepší střelec extraligy dorostu, ale když to řeknu blbě, neměl jsem to v hlavě srovnané. Myslel jsem si, že se díky tomu dostanu do světa. Ale pochopil jsem, že k tomu musím přinést něco navíc, abych byl úspěšný a prospěšný pro tým. Myslím, že je to normální vývoj hokejisty.

V play off jste dal dvě rozhodující trefy díky šikovné teči. Je to instinkt, náhoda, cvik?

Kolikrát to náhoda je, že mě to trefí, ani nevím jak. Teď na to není vůbec čas, ale hodně na tom dělám po trénincích. Ve Finsku i Americe jsem hru u brány hodně vylepšil. Není to jen o tečování. Je to o tom, naučit se nebát puku, stínit gólmanovi, udělat prostor pro ostatní.

Před startem semifinále Zastaví Plzeň suverénní Kometu? A který bohatýr uspěje: Hradec, či Třinec?

Jak se to dá nacvičit? Stoupnete si před bránu a požádáte beka, aby střílel od modré?

Přesně! Ne nějakého psychopata, který to pálí hlava nehlava, ale slušného beka, který to na vás hází. Je to dril do zblbnutí.

Na bolest se dá taky zvyknout?

Těch ran bylo spoustu. Dostával jsem pukem do hlavy, žeber nebo kotníků. Když stojím před bránou sám, dokážu se postavit tak, aby mě to netrefilo. Dvě věci ale při hře neovlivníte – střílejícího beka a soupeře, který vás masíruje.

Patříte do kladenské party Voráčka, Pavelce nebo Frolíka. Myslíte, že lidé postupně vnímají i vás?

To úplně nevím. Co se týče nějaké popularity nebo hokejových dovedností, nesahám klukům ani po kotníky. Spíš je fajn, že po tolika letech držíme pohromadě. Vždycky se rádi vidíme. Hodně lidí by nám naše kamarádství mohlo závidět.

Úvodní semifinále ONLINE Hradec Králové vs. Třinec Sledujte ve čtvrtek 29. 3. od 17:20

Čím to, že se na Kladně urodila taková generace?

Byl to extrémní zápal našich trenérů a rodičů. Když zajedete na Kladno, uvidíte, že se naši rodiče dodneška vídají. Hokej tehdy žrali a my to měli stejné. Mluví se o nás o pěti šesti klucích, ale my držíme basu i s dalšími, se kterými jsme vyrůstali. Sice mají jiné práce a životy, ale pořád spolu trávíme čas, chodíme na pivo. Nechci říct, že je to sekta, ale je super, že je to tak i v dospělosti.

Nepřemlouvají vás, abyste pro Kladno vybojoval extraligu?

Pavel Patera (trenér Rytířů) se mě v létě ptal. Ale ten čas ještě přijde.Je pravda, že s klukama o tom mluvíme. Bylo by to fajn, ale sami nevíme, jak je to blízko realitě. Třeba kluci z Litvínova to plánovali, ale nesešli se.