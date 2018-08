Vypadá to, že v Hradci zůstanu, říká hokejový obránce Šalda

Do třetice všeho dobrého? V případě obránce Radima Šaldy to tak vypadá. Už dvakrát totiž byl připravený nastoupit za první tým hradeckého Mountfieldu, dvakrát s ním absolvoval rozbruslení, ale do samotného zápasu nezasáhl.

Ve čtvrtek by to mělo vyjít a nyní devatenáctiletý obránce by si měl za extraligový tým klubu, kde hokejově vyrostl, konečně zahrát. Stát by se tak mělo v podvečerním zápase Mountfield Cupu, jenž v hradecké Fortuna aréně začne.

„Mělo by to vyjít,“ hlásil už na začátku týdne obránce, jehož první dva nezdařené pokusy se datují do předminulé sezony, která předcházela jeho působení v zámoří v té minulé.

Jeho případný start jen potvrdí to, o čem se v jeho případě dlouho diskutovalo. Týmem Tampa Bay z NHL nedávno draftovaný hráč pro příští sezonu zůstane v Hradci a pokusí se prosadit v české extralize. A to přesto, že se rýsovala možnost působení v nižší zámořské soutěži.

Mountfield Cup Mountfield Cup

Čtvrtek

Pardubice - Davos (15)

Mountfield HK - Sparta Praha (19)

Sobota:

Sparta - Pardubice (14)

Mountfield HK - Davos (18)

Neděle:

Davos - Sparta (14)

Mountfield HK - Pardubice (18) ● Dosavadní vítězové:

Mountfield HK (2016, 2017) ● Dosavadní účastníci:

Mountfield HK (2016, 2017, 2018), Pardubice (2016, 2017, 2018), Sparta (2017, 2018), Ufa (2016), Omsk (2016), Jižní Korea (2017), Davos (2018)

Zásadní otázka na začátek: Bude čtrteční start opravdovým potvrzením toho, že se zatím do Kanady nevrátíte?

Vypadá to, že zůstanu a budu hrát za svůj klub, kde hraju skoro celou mládež.

Dost dlouho to nebylo jasné, ve hře byla i nabídka z Kanady, jak jste celou situaci a její vyřešení vnímal?

Je pravda, že jsme to s agentem a s vedením klubu dost dlouho řešili, protože varianta, že bych se vrátil do Kanady, byla možná. Nakonec to nedopadlo, zůstávám. Nějak to neřeším, v Hradci jsem navíc absolvoval celou přípravu.

A v devatenácti letech budete hrát českou extraligu, což přece není tak málo.

Určitě ne a také to tak beru. Pro mě je to nová výzva prosadit se v dospělém hokeji. I proto, že mě tady fanoušci moc neznají, protože jsem tady hrál vlastně jen v mládežnických týmech. Nějaké úspěchy jsme sice udělali, ale v áčku zatím nic, tam bych se teď rád prosadil.

Blízko k prvním startům jste měl ještě před svým odchodem do Kanady.

Dvakrát jsem byl s prvním týmem na zápase. Poprvé doma s Brnem, podruhé v Olomouci. Na led jsem se ale nedostal, takže jsem za první mužstvo ještě neodehrál ani vteřinu.

Nehrál jste ani minulý týden v Přerově, kde dostali šanci právě mladí a také testovaní hráči. Proč?

Měl jsem nedoléčené zranění, proto jsme se tak s trenéry dohodli. Teď už jsem ale v pohodě.

Vstupujete do sezony, v níž navážete na tu kanadskou, asi hodně náročnou. Jaká z vašeho pohledu byla?

Pro mě úžasná, i když byla dlouhá, byl jsem pryč víc než osm měsíců a po návratu jsem byl rád, že můžu být chvíli doma u rodiny. V Kanadě mě to ohromně bavilo, byla to skvělá zkušenost, nejen hokejová, ale i životní. Musel jsem se osamostatnit, naučit se jazyk, což se hodí i teď v kabině, se všemi se tam domluvím. (smích)

Co hokejová stránka? V čem byl největší rozdíl od toho, na co jste byl zvyklý v Česku?

Hlavně v tom, že se tam hodně hraje. Je to tak, že v sezoně absolvujete víc zápasů než tréninků. Je to hodně náročné. I proto, že se na zápasy často jezdí autobusem, v kterém sedíte třeba dvanáct hodin. Naše nejdelší cesta trvala dokonce jednadvacet. Občas to bylo náročné, ale ten rok jsem zvládl.

Působil jste v mládežnickém týmu, které jsou známé tím, že se snaží zdokonalovat individuální schopnosti hráčů. Máte i vy tuto zkušenost?

Naprosto to souhlasí. Vždycky to začne tím, že máte s trenérem individuální sezení, musíte říct, co si o sobě myslíte, co si myslíte, že vám hokejově chybí, a pak se to na tréninku dolaďuje. Jsou často individuální, trenéři se vám věnují, vše vám ukáží na videu a snaží se vám pomoct.

Co konkrétně se snažili napravit u vás?

Defenzivu. Dost jsem to tam bláznil, stále jsem lítal do útoku a spíš jsem na ledě vypadal jako útočník. Ukazovali mi, že jsem hodně rozlítaný po třetině. Mám s tím stále problémy, snažím se pracovat na tom, abych nebyl tak poblázněný, protože dělat takové chyby v extralize by mohlo vést k nepěkným věcem. Musím se snažit v některých momentech zachovat větší klid.

V červnu si vás v draftu vybrala Tampa, myslíte si, že vám k tomu pomohl rok v Kanadě?

Podle mě to byl velký faktor. V našem týmu jsem totiž i jako nováček dostal velkou roli a naštěstí jsem ji chytnul za pačesy. Dostával jsem pořádnou porci minut, hrál jsem skoro všechno. Dalo mi to opravdu hodně a asi při draftu také pomohlo.

Jak jste ho prožíval?

Sledoval jsem ho z domova na onlajnech a v televizi a když to přišlo, bylo to super, byl jsem nadšený. Hned mi volali z Tampy a také jsem tam hned letěl na kemp.

Ten jste absolvoval, co však bude se zámořím dál?

Měl bych ještě jet na začátku září na nováčkovský. Bude ještě před startem extraligy, měl bych ho stihnout, budeme o tom s vedením Hradce mluvit.

Ať už pojedete, nebo ne, čeká vás první sezona v dospělém hokeji. Bude to hodně velký skok?

Je pravda, že jsem dosud hrál jen juniorskou soutěž a mám za sebou jen dva zápasy za prvoligové Litoměřice. Snažím se to tak nevnímat, jdu do toho, jako by to byly normální zápasy, na které jsem zvyklý. Nechci mít přehnaný respekt. O místo ale musím zabojovat, rád bych tuhle šanci využil.