Nebude to celou dobu růžové, tuší trenéři v hokejovém Litvínově

Hokej

Zvětšit fotografii Radim Skuhrovec (vlevo) má v Litvínově na starosti obránce. | foto: Petr Bílek, MF DNES

dnes 13:09

Růžově vstoupili do extraligy, ale růžové brýle v hokejovém Litvínově nenosí. „Ono to nebude celou dobu růžové, taky přijde období, kdy to nebude ideální,“ nemaluje budoucnost jen narůžovo asistent Radim Skuhrovec.

Zatím se však restart daří, Litvínov je po šesti kolech neporažený a sílu ukázal v posledních dvou zápasech v Karlových Varech a proti Olomouci; soupeři vedli, ale Verva se nesesypala a vždy otočila. „Musím kluky pochválit, jak to odbojovali. Za víkend jsme udělali pět bodů, musíme ale držet emoce pořád na uzdě. A dál pracovat,“ neukolébají se Skuhrovec a spol. „Všichni se snažíme nelítat v oblacích. Když budeme tvrdě pracovat, věřím, že naši cestu neopustíme. Sezona je dlouhá, určitě přijdou nějaká utkání, která se nepovedou. Ale pak nesmíme z té cesty sejít. Zatím se jí držíme ve víře, že je vítězná. Což se potvrzuje,“ říká jeden z trenérů. Nový hlavní kouč Milan Razým dal hře řád a sjednotil systém pro všechny lajny. „Náš systém je, že chodíme napadat a centr je vzadu,“ popisuje útočník František Lukeš. Vedení v tabulce demonstruje proměnu Litvínova, vždyť loni byl na opačném pólu, tedy poslední. „Pokud někdo hraje baráž o bytí a nebytí jako my do posledního zápasu, pak si takové vítězné šňůry víc váží,“ doznal Skuhrovec. „Je to o tom, jak kluci ke všemu přistupují. Oproti loňsku vidím diametrální rozdíl. Tehdy se dlouho nedařilo a hlava je brzdila, i když chtěli sebevíc.“ Odbržděný Litvínov čekají další dva domácí zápasy: v pátek od 17.30 hostí Třinec, v neděli od 16 vyzve Hradec Králové.