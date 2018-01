Hráči si musí věřit. A za Litvínov dýchat, říká trenér Skuhrovec

„Kvalita v obraně určitě je, bude důležité zapracovat na psychice a hlavách hráčů,“ míní exlitvínovský zadák.

Nový trenérský čtyřlístek, který na tréninku testuje amerického útočníka Adama Millera ze Znojma, debutuje dnes doma proti mistrovské Kometě, buly v 17.30,

Co je třeba, aby beci líp bránili?

Musí si začít věřit na puku, zlepšit se v osobních soubojích a ve hře jeden na jednoho, to je alfa a omega hry obránců. Bylo to dobře nastřelené, a když k tomu dobře přistoupí v tréninku, půjde to. Musíme zapracovat na detailech, ty dneska zápasy rozhodují. Jsme tady, abychom klukům pomohli a posunuli litvínovský hokej, kam jsem přesvědčený, že patří.

Takže kvalitu v obraně máte?

Ano. Oni souboje umějí hrát, jen bude potřeba je k tomu zpátky nakopnout, zvýšit důraz a nasazení. To je základní článek, od kterého se chceme odrazit. Pokud začneme plnit úkoly, které máme, a přidáme obrovskou bojovnost, šance na zlomení černé série je daleko větší, než když se k tomu bude přistupovat laxně. Tým to v sobě má. Budeme na něj apelovat, pokusíme se kluky nahecovat, nabudit. S psychickou stránkou výkon stojí a padá. Zapracujeme na tom v tréninku, v určitých cvičeních, budeme na tyhle věci klást důraz. Jsme přesvědčení, že se to nastartuje.

Vy sám jste skákal do střel a šel do soubojů hlava nehlava.

Jiná cesta už neexistuje. Hráči mají určitou roli v týmu, někdo má k bojovnému stylu blíž, někdo je zase ofenzivní obránce. Je důležité si s klukama sednout a zapracovat na slabších a silnějších stránkách. Jsou hráči, kteří umějí padat do střel, další jsou prospěšní jiným způsobem. Přednedávnem se v těch situacích cítili komfortně a sedí jim, jsou pro něco předurčení. My jim musíme pomoct, aby se k tomu znovu vrátili a hráli hokej, který tady všichni předvedli. A byly to velmi dobré výkony, když neberu v potaz tuhle sezonu. Nastartovat je, aby si věřili a aby za Litvínov dýchali.

Co pro vás znamená, že jste se dostal k extraligovému áčku?

Druhý splněný sen. První byl hrát za áčko, což se mi povedlo. Ke klubu mám velký vztah. Když jsem ukončil hráčskou kariéru, dalším cílem bylo trénovat v extralize. Ale po určité časově prodlevě, protože je strašně těžké z ledu skočit hned do trenéra, je potřeba strašná spousta zkušeností a znalostí. Je to pro mě obrovská šance. A pokrok v trenérské práci. Jak můžu trenérský tým obohatit já, tak se od něj můžu hlavně naučit. Beru to jako obrovskou výzvu, jsem strašně šťastný.