MS V HOKEJI

„Jsem velice rád, že Gudy (Gudas) se k nám připojí příští týden. Všechno ve Philadelphii prošlo. V noci v jednu jsem ještě mluvil s generálním manažerem Ronem Hextallem, který všemu dal zelenou. Gudy prošel prohlídkou,“ řekl generální manažer českého týmu Jiří Fischer.

K reprezentaci se první posila do obrany z NHL připojí ve středu na posledním srazu před šampionátem. „Jakmile se přepraví s rodinou zpátky do Čech, tak by se k nám připojil od začátku kempu na mistrovství světa,“ uvedl Fischer.

Klok kvůli zlomenině dohrál Obránce Lukáš Klok vypadl z kádru pro Švédské hry kvůli zlomené zánártní kosti. Zranění ze středečního tréninku vyřadí dvaadvacetiletého hráče Vítkovic minimálně na tři týdny, takže pro něj skončil i boj o květnové mistrovství světa v Dánsku. Klok inkasoval ránu pukem po tvrdé střele Martina Frka při středeční první přípravě českého tý ve stockholmské hale Hovet. "Dostal pukem do nohy. Bylo to oteklé, mysleli jsme, že během noci může otok splasknout a nález se normalizovat. Bohužel dneska už ta bolest byla větší, takže jsme museli na rentgen, který potvrdil prasklinu zánártní kosti," řekl novinářům lékař českého týmu Dušan Singer.

Po středečním vyřazení Toronta v sedmém zápase prvního kola play off na ledě Bostonu se spojil i s oběma českými hráči v týmu Maple Leafs. „Roman Polák říkal na rovinu, že si musí vyřešit zdravotní problém s nohou, takže mistrovství světa se nezúčastní. Bude muset podstoupit zákrok a bude se připravovat na další sezonu, jakmile se uzdraví,“ prohlásil Fischer.

„Tomáš Plekanec byl včera v autobuse na cestě na letiště a jsme domluvení, že si dnes zase zavoláme. Jeho rodina je v Montrealu, byl trejdovaný do Toronta, kde strávil víceméně dva měsíce bez ní. Uvidíme, jak se to tam vyvine,“ uvedl Fischer na adresu pětatřicetiletého centra.

Flyers vypadli v 1. kole play off v noci na pondělí po porážce s Pittsburghem 2:4 na zápasy. Útočník Philadelphie Jakub Voráček se z účasti na mistrovství světa omluvil a brankáře Petra Mrázka a Michala Neuvirtha, kterého čeká artroskopická operace obou kyčlí, stavitelé národního týmu neoslovili.

Sedmadvacetiletý Gudas, který se zúčastnil loňského světového šampionátu a olympijských her v Soči v roce 2014, si v této sezoně NHL připsal v 70 zápasech 16 bodů za dvě branky a 14 asistencí. V šesti zápasech play off nebodoval. V základní části nasbíral 83 trestných minut. Na přelomu listopadu a prosince si odpykal desetizápasový trest za seknutí útočníka Winnipegu Mathieua Perraulta.

Švédsko - Česko První duel na Švédských hrách sledujte od 19.00 online.

Na své třetím turnaji v dresu české reprezentace se Gudas pokusí rozšířit rodinnou sbírku medailí. Jeho otec Leo má pět bronzů - jeden z olympijských her z Albertville z roku 1992 a čtyři ze světových šampionátů (1989, 1990, 1992 a 1993).

V širší nominaci českého týmu je nyní osm hráčů, kteří v této sezoně nastoupili v NHL. Dalšími jsou brankář David Rittich z Calgary a útočníci Radek Faksa z Dallas, Dmitrij Jaškin z St. Louis, Martin Frk z Detroitu, Filip Chlapík z Ottawy, Filip Chytil z New York Rangers a Martin Nečas. Ten sehrál v úvodu soutěže jeden zápas za Carolinu a zbytek ročníku absolvoval v mistrovské Kometě Brno.