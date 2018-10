Hradecký talent Pavlík: Hned na Vítkovice? Jsem mladý, nebudu si stěžovat

Mountfield po středečním posledním zápase v Lize mistrů už dnes v 18 hodin přivítá v dalším utkání extraligy Vítkovice.

Proti finskému soupeři jste sahali po vítězství, proč to nevyšlo?

Jednoznačně chyběly góly. Měli jsme hodně šancí, ale spoustu jsme jich neproměnili. Pokud chceme vyhrávat, musíme dávat víc gólů. Škoda té vyrovnávací branky.

Vy jste poslal tým do vedení 3:2 z brejkové situace, asi to byl váš typický gól.

Moc hezký nebyl. Poslal jsem puk po ledě a se štěstím projel pod betonem. Ale jo, mám nějakou rychlost, tak se ji snažím využívat. Jsem rád, že to tam padlo.

Poté jste byl na ledě i při vyrovnání.

Škoda, to byl smolný gól. Nahození od modré a lehká teč před gólmanem.

Těsně před koncem třetí třetiny a i v prodloužení jste měl další velké šance.

Hlavně tu šanci před koncem třetí třetiny. To se musí dávat. Beru chybu rozhodně na sebe.

První nájezd, to byla lahůdka.

Jo, tam mi vyšel forhendový blafák. Bohužel ve druhém jsem puk nezvedl a chytl mi to betonem.

Nebyla škoda, že se sice utkaly dva momentálně nejlepší celky svých lig, ale že to vypadalo spíše jako přátelské utkání?

Tak oboum týmům už o nic nešlo, takže si šetřily hráče na ligu a je to pochopitelné. Co se týče diváků, tak bych to špatně neviděl. Přišlo jich poměrně dost, i když věděli, jaký máme tým, a dobře fandili.

V patnácti letech jste byl na zkoušce ve Finsku. Připomnělo vám střetnutí s finským týmem toto období?

Hodně zajímavá otázka. Jo, byl jsem tam na kempu asi týden, abych si zkusil, jaký hokej se tam hraje. Je to tam hodně bruslařský a technický. Jejich styl se mi velmi líbí, je to hodně náročné.

Zápas mi nasazením a bruslením připadal spíše, jako když se utkávají juniorské výběry.

Oba týmy byly hodně mladé, hrálo se nahoru dolů. Na co čekat, když jsme mladý? Fanoušky musí tenhle styl hokeje rozhodně bavit. Ale nesmíme se nechat vybláznit, kdybychom tohle hráli v extralize, tam by nás soupeři potrestali.

Vy jste velmi rychlý, proto vám prodloužení tří proti třem musí vyhovovat, že?

S Patrikem Miškářem nás nasadili poprvé proti Spartě a dali jsme gól. Od té doby hrajeme spolu i oslabeni. Daří se nám, známe se z mládežnických týmů, takže super.

Začátek letošní sezony vám vyšel skvěle.

Naprosto souhlasím. Nikdo nečekal, že se takhle s Patrikem prosadíme. Ale nesmíme na to koukat. Musíme si na trénincích přidávat a být lepší.

Už dnes se hraje další kolo extraligy. Přijedou Vítkovice, které se v posledních několika sezonách hodně zvedly.

Čekám hodně těžký duel. Bude to náročné na fyzičku. Podle mě se bude hrát hodně do těla, takže musím co nejlépe zregenerovat.

Vám samotnému takové množství zápasů vyhovuje,?

Jsem mladý, nebudu si stěžovat. Starší hráči to mají jinak. Určitě se těší na reprezentační pauzu. A to byl i důvod, proč je trenér nechal odpočívat.