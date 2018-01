Pavlík zase po MS přivyká extralize. Zámoří? Třeba se někdo ozve, říká

V prestižním derby s Pardubicemi, do kterého Pavlík nastoupil jako třináctý útočník Hradce. S názorem, že šampionát v Americe i bez chybějící medaile přinesl českému hokeji úspěch.

„Po třinácti letech semifinále úspěchem je, k medaili jsme byli blízko. Na druhé straně také hodně daleko,“ řekl útočník s odkazem na dva poslední zápasy, v nichž český výběr vysoko prohrál, nejprve v semifinále s Kanadou a poté v duelu o bronzové medaile i s USA.

Daleko asi kvůli těm dvěma posledním zápasům. Jsou zámořskými týmy tak vpředu?

Mají neuvěřitelnou kvalitu, navíc my jsme dali všechno do semifinále s Finskem a možná nám trochu došly síly.

Přesto jste jako tým na šampionátu zaujali. Jak jste si šampionát i přízeň českých fanoušků užili?

Nálada byla většinou výborná. Hlavně po čtvrtfinále s Finskem, to jsme byli šťastní, že se nám konečně podařilo postoupit do semifinále. Dobré to bylo i po základní skupině, vždyť jsme tam prohráli jen jeden zápas. A naše výsledky se projevily i na fanoušcích, psali na sociální sítě, vstávali na noční zápasy, to potěšilo.

S výsledkem týmu jste spokojený. A jak s výkonem svým?

Hodnocení vlastních výkonů nemám rád, ale svým způsobem jsem spokojený. Bál jsem se toho víc, hlavně kvůli tomu, že se hrálo na užším kluzišti.

Máte problém zvyknout si na něj?

Letos to bylo lepší, ale třeba na šampionátu osmnáctek jsem si na to zvykal opravdu těžko.

Teď se vracíte na evropská širší kluziště. Je mezi juniorským světovým hokejem a extraligou velký rozdíl?

Je to hodně atraktivní právě i proto, že se hraje na menším kluzišti. A u juniorů zvlášť. Tam je hodně střetů, střel, kluci předvádějí pěkné individuální í dovednosti a lidem se to opravdu líbí.

Co vy a zámořský hokej? Šampionát dvacítek bývá dobrou vstupenkou.

Tímhle se teď nechci zabývat, mám v Hradci smlouvu ještě tenhle rok a následnou opci.

A jak se vám zámořský hokej líbí?

Líbí, ale nevím, jak to dopadne. V patnácti jsem byl na zkoušce ve Finsku, tam jsem zkusil něco jiného. Teď jsem zahrál v Americe docela dobře, třeba se někdo ozve.