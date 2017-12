Jihlava už čekat nechtěla. Mohli ještě týden vydržet, říká Puliš

Vždycky, když už se zdá, že se začíná blýskat na lepší časy, objeví se další komplikace.

A ta zatím poslední mu minulý týden definitivně zavřela dveře do extraligové Dukly Jihlava. Vedení jihlavského klubu totiž došla trpělivost.

„Samozřejmě že mě to mrzí, opravdu jsem se do Jihlavy moc těšil. Na druhou stranu chápu, že už nechtěla dál čekat,“ uvedl šestadvacetiletý rodák z Hliníku nad Hronom, který sice měl s Duklou podepsanou smlouvu, ovšem ani jednou se v jejím dresu právě kvůli vleklým zdravotním problémům neobjevil.

Už několikrát jste avizoval, že se blíží termín, kdy se budete v Jihlavě hlásit na tréninku. Proč to zase nevyšlo?

Nejprve to bylo to nešťastné koleno, které mi nakonec museli obrousit. Kdyby to udělali hned, mohlo být možná všechno jinak. Už jsem se z toho ale dostával, minulé pondělí jsem dokonce volal panu Ščerbanovi (jednatel Dukly – pozn. red.), že ještě týden zůstanu doma, že si dám nějaké věci do pořádku a pak přijedu. Jenže jsem šel v úterý na trénink ve Zvolenu a jeden bývalý spoluhráč mě narazil tak nešťastně, že jsem si poranil ledvinu.

Co vám v tu chvíli blesklo hlavou?

Já to zpočátku nepovažoval za nic vážného, ale pak se mi v moči objevila krev, a tak jsem musel honem rychle do nemocnice. Tam doktoři zjistili, že mám porušený obal kolem ledviny a že to tedy žádná legrace nebude.

Mohl jste o ni přijít?

Ano, říkali, že pokud by nepřestala krvácet, museli by mi ji odebrat. Naštěstí to přešlo a já dostal jen klidový režim. Za týden už bych měl pomalu zase začít trénovat.

Vy už jste toho letos zažil tolik, že to skoro vypadá, jako by si někdo vyrobil vaši panenku voodoo a teď do ní neustále píchá špendlíkem...

(usmívá se) To by ji ale musel mít už někdy od mých 16 let. Tehdy jsem vlastně tři roky nehrál kvůli zlomené pánvi. Hodně to poznamenalo moji kariéru. Ale dostal jsem se z toho, takže tyhle problémy mě teď nezastaví. Pořád věřím, že ještě ukážu, co ve mně je.

Jenže už ne v Jihlavě...

To se nedá nic dělat. Kdo ví, třeba se proti ní jednou postavím jako protihráč. (usmívá se) Jak už jsem říkal, já vedení Dukly chápu, že už dál nechtěli čekat. Respektuji jejich rozhodnutí. Nicméně jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že jsem byl neplacený hráč, tak ten týden ještě počkat mohli.

Jak vlastně řešíte výdaje na domácnost, když vás už několik měsíců nikdo neplatí?

Víceméně jsme chod domácnosti pokrývali z toho, co jsme měli našetřené. Není to jednoduché, když se rodina ocitne bez příjmu, ale uskromnili jsme se a snad už bude jenom dobře.

Znamená to, že se vám rýsuje nějaká nová smlouva?

Zájem o mě mají třeba tady ve Zvolenu, ale ještě uvidím, co bude a kde to nakonec podepíšu. Nechci předbíhat.

Na to, co máte letos za sebou, působíte poměrně vyrovnaným dojmem. To věčné oddalování návratu na led se na vaší psychice nijak neprojevilo?

To víte, že to není lehké, ale já mám štěstí, že mám malou dcerku, která mi dává tolik radosti, že beru věci pozitivně. Každý den s ní rychle uteče, umí mě překvapit a potěšit. Jak říkám, není jednoduché, když přijdete o živobytí, ovšem zvládli jsme to a já věřím, že bude už jenom líp.

Dívala jsem se, že máte na svém facebookovém profilu pořád jako hlavní fotku logo Dukly Jihlava. Znamená to, že jste tuhle kapitolu v sobě ještě tak úplně neuzavřel?

Můj profil spravuje hlavně manželka a to logo jsme ještě nestačili vymazat. Navíc já na Duklu nezanevřel, přeju jí úspěch a klukům, aby extraligu uhájili. Jihlava si nejvyšší soutěž zaslouží.

Byl jste s někým z klubu v pravidelném kontaktu?

Z klubu ani ne, ale skoro každý den mi chodilo několik zpráv od nových lidí, kteří mě podporovali a věřili, že v Jihlavě budu hrát. Za tu jejich víru ve mě bych jim chtěl strašně moc poděkovat.