Pulišův návrat na led se blíží: Trénuji na osmdesát procent

Slovenský útočník Radovan Puliš, který se v létě stal jednou z posil extraligového nováčka z Vysočiny, doufá, že se po vleklé rekonvalescenci bude moct brzy zapojit do tréninků a zápasů s Duklou.

„Na ledě je to už mnohem lepší, trénuji už na osmdesát procent. A lepší se to každým dnem,“ vzkazuje Puliš, který čeká na to, až mu přijde speciální ortéza.

V Jihlavě šestadvacetiletý slovenský reprezentant, který se léčí po operaci prasklých vnitřních vazů v koleni, zatím příliš času nestrávil. Naposledy se přijel ukázat ve druhé polovině září, kdy s ním Dukla na svém videokanále přinesla krátký rozhovor. V něm Puliš mluví o tom, že do tří týdnů by chtěl být zpět.

„Tento a příští týden mám ve Zvolenu powerskating,“ líčí, že se připravuje s místními krasobruslařkami a zároveň s A-týmem Zvolena. „Na led chodím po tréninku, se druhou skupinou,“ přibližuje. „Je to na takové cestě, že příští víkend už bychom chtěli do Jihlavy přijet.“

Návrat na led nechce Puliš uspěchat. „Když už mám do Jihlavy přijet, chci dorazit v takovém stavu, že můžu rovnou nastoupit do zápasu. Být nachystaný na sto procent,“ vysvětluje. „Nechci na ledě vypadat jako nějaký amatér.“

Na hokej cítí velkou chuť

Na zápasové zatížení se velmi těší. „Někdy, když člověk jde zápas od zápasu, se cítí hůř, než když je po zranění a má obrovskou chuť hrát. Já už na trénincích vidím, že moje chuť je velká,“ popisuje své pocity. „Bude to určitě těžké. Ale věřím, že se brzy na zápasové tempo adaptuji. Jsem profesionál.“

Fandit svému otci, jihlavskému hokejistovi Radovanu Pulišovi, je připravená i devítiměsíční dcera Pavlínka. Foto: archiv Radovana Puliše

Kromě toho, že by se dlouholetá opora Zvolena ráda prosadila v české extralize, věří, že by se mohla probojovat i do národního týmu. „Už na to pomýšlím. Chci hrát ao místo v reprezentaci zabojovat. Vždyť už jsem přišel o zápasy s Českou republikou,“ zmiňuje dva srpnové přípravné duely.

Utkání svého nového zaměstnavatele sleduje. „Na to, že je Dukla nováček, má dobré výsledky,“ připomíná aktuální jedenácté místo Jihlavy v extralize. „Hraje vyrovnané zápasy, ve kterých rozhoduje jeden gól. Je to velmi slušný začátek,“ těší ho.

Přímo na utkání svěřenců Petra Vlka sice ještě nevyrazil, občas však utkání zhlédne aspoň po internetu. „Řeknu pravdu, v Jihlavě jsem ještě na zápase nebyl. Pár jsem jich viděl. Ale tím, že se musím věnovat i rodině, tak ne celé,“ prozradil.

V kontaktu je i se svými budoucími spoluhráči a vedením Dukly. „Občas s Rado Macíkem, zrovna teď jsme si psali,“ zmiňuje svého spoluhráče ze slovenského nároďáku. „Volali jsme si i s manažerem, v kontaktu s ním je i můj agent. Máme dohodu, že jakmile budu připravený, mám se do Jihlavy vrátit.“

Nejen fanoušci Dukly, ale také samotný hráč a jeho nejbližší doufají, že to bude co nejdříve. Třeba už na konci příštího týdne.