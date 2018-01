Zlín si oblíbila také manželka, pochvaluje si obránce Freibergs

A lotyšský reprezentační obránce Ralfs Freibergs ji po krátkém vyjednávání včera stvrdil podpisem, přestože jeho agent registroval zájem z extraligy i Kontinentální hokejové ligy, kde dříve působil v Dinamu Riga.

Zleva: Radoslav Illo, Rihards Bukarts a Ralfs Freibergs na tiskové konferenci

„Na jiné nabídky jsem se ani nedíval,“ říká 26letý konstruktivní zadák Beranů, který si za necelý rok Zlín oblíbil.

Klub ale nepatří mezi nejbohatší v extralize.

Vím o tom. Finance ale nehrály hlavní roli. Zvažoval jsem svou pozici v mužstvu, hráčský kolektiv a důvěru trenérů. Kluci mě v kabině skvěle přijali. Zlín je navíc hezké a útulné město. Mně i rodině se tady líbí. Manželka je velmi spokojená. Nebyl důvod něco měnit.

45 extraligových zápasů odehrál Freibergs v této sezoně, nechyběl ani jednou. 22 bodů posbíral za 3 branky a 19 asistencí. Mezi beky Zlína je nejproduktivnější.

Bavíte se s Robertsem Bukartsem, jestli také zůstane ve Zlíně? Zkusíte ho přemluvit?

To je jeho věc. To on mi doporučoval, abych pokračoval ve Zlíně.

Před startem sezony jste byli v kabině tři krajané, od léta budete asi sám. Nevadí vám to?

Tohle není žádný problém. Mám rád Zlín i lidi v Česku. Všichni se mi snaží pomáhat. Když jsem nedávno potřeboval přezout zimní pneumatiky a vyměnit olej v autě, všechno mi zařídil Ondra Veselý. (kapitán Zlína, pozn. red.)

Jak jste na tom s češtinou?

Máme doma šestiletou holčičku, takže nemám moc času chodit na kurzy. Klíčová slova jsem se ale naučil, trenérům a spoluhráčům rozumím.

Hrál jste KHL i nižší soutěže v zámoří. Jak vypadá v porovnání s nimi česká extraliga?

Je tady spousta kvalitních mužstev. Sleduji výsledky Ligy mistrů, dva české týmy postoupily do semifinále. Líbí se mi soupeřivost v české soutěži. To mě nutí být lepší. KHL je na podobné úrovni, chodí tam hodně českých hráčů. Obě soutěže jsou podobné.