Dvouměsíční bezmoc skončila. Už mě to táhlo na led, říká navrátilec Dej

Jenže sotva jste naskočil do hry, mužstvo prohrálo...

Stává se. Bohužel to dneska nevyšlo. Bylo to o tom jednom gólu. Kometa ho dala, my ne.

Bránili Brňané tak urputně, že jste se střelecky neprosadili?

Celý zápas se tak prolínal. Kometa měla opticky více šancí v první třetině, ale Paťo Bartošák nás výborně podržel. Držel nás celý zápas. Ve druhé třetině jsme se dostávali do tempa, ale ke konci utkání přišel ten gól. Mrzí nás to, ale každá série končí. Nemáme se za co stydět.

Do zápasu jste šel ve čtvrté lajně, která nebývá na ledě tak často. Jaké to bylo?

Kluci mi ten návrat ulehčili tím, jak hráli minulé týdny výborně. Už jsem neměl na co čekat. Sice to bylo hned proti Kometě, ale s kým jiným do toho zase jít? A pokud jde o čas na ledě, tak mi to vůbec nevadilo. Aspoň něco. Hlavní je, že jsem do toho mohl jít naplno. Pořád mám na čem pracovat, ještě cítím takový kondiční deficit, chybí mi větší vytrvalost, dynamika. Budu se teď snažit na tom zapracovat. Jsem ale rád, že jsem mohl konečně nastoupit. Už mě to hodně táhlo na led.

V polovině zápasu jste dostal ostrou ránu. Bylo to v pohodě?

Jasně, takových ran je v sezoně hodně. Stává se to, je to hokej. Nejsme panenky. Normální věc.

Dáváte si na nohu větší pozor, jste v soubojích obezřetnější?

Snažím se do všeho jít naplno, nic nevypouštět. Dneska jsem na to ještě trochu myslel, ale zápas od zápasu to bude lepší, noha i kondice, všechno. A to pomůže i mé hlavě, nesoustředit se na to. S každou třetinou to bylo lepší. Samozřejmě, že to člověk ještě trochu cítí, v hlavě to zůstává. Nebylo to týdenní zranění, ale bude to v pohodě. Ono se to srovná.

Chválil jste brankáře Patrika Bartošáka. Za Brno chytal Marek Čiliak. Oba bojují o účast na olympiádě. Kdo z nich se tam podle vás dostane?

Přál bych to oběma, ale uvidíme, jak to bude. O tom nerozhoduji, ale snad se jim to podaří.

Se slovenskou reprezentací máte dost zkušeností. Hodil by se jí Čiliak?

Řeknu to diplomaticky – je tam hodně gólmanů, kteří se na olympiádu mohou dostat. Na minulých srazech trenéři v národním týmu zkoušeli více brankářů, každý zápas chytal snad někdo jiný. Takže těžko říct.