Dorazí na MS Nečas a Zadina? Budeme čekat do poslední chvíle, říká Varaďa

O medaili z juniorského šampionátu, na který českou hokej čeká předlouhých 13 let, mluvit nechce. „Nechtěl bych předjímat a dostávat tým pod tlak,“ podotýká Varaďa.

Důvod má i jiný. Kouč reprezentační dvacítky zatím neví, zda se bude moct za několik týdnů spolehnout na hráče ze zámoří - Nečase, Kauta, Zadinu nebo třeba i Chytila.

Nyní otestuje reprezentanty z Evropy. Na Turnaji čtyř zemí v Hodoníně český tým od pátku do neděle postupně prověří Švédsko, Rusko a Finsko.

Kolik hráčů z hodonínského turnaje se může podívat na šampionát do Vancouveru a Victorie?

Nechtěl bych předjímat. Jsme rádi, že máme jenom jednu omluvenku z nominované sestavy. Věříme, že kluci jsou dobře naladění, mají měsíc do mistrovství světa, v utkáních se vydají a porvou se o závěrečnou nominace. Ta se bude samozřejmě odvíjet i od toho, jestli se nám podaří na turnaj uvolnit nějaké hráče z AHL a třeba i z NHL. Taktéž předtím uvidíme kluky, co hrají juniorské ligy v Kanadě a Americe, záleží i na jejich zdravotním stavu a podle toho bude tým vypadat.

Už víte, které hráče ze zámoří budete moct zařadit do výběru?

Určitě budou k dispozici hráči, kteří hrají juniorské soutěže. A na hráče z AHL nebo i NHL budeme nejspíš čekat do poslední chvíle.

Turnaj čtyř zemí v Hodoníně Pátek 9. listopadu

Finsko - Rusko 15.00

Česko - Švédsko 18.30

Sobota 10. listopadu

Švédsko - Finsko 15.00

Česko - Rusko 18.30

Neděle 11. listopadu

Rusko - Švédsko 15.00

Česko - Finsko 18.30

Zkusme být konkrétnější. Na šampionátu mohou hrát útočníci Nečas, Zadina nebo i Chytil, který hrává NHL za New York Rangers.

Ano, tihle patří do toho mixu. Je tam také Martin Kaut, zbylí kluci jsou v juniorkách.

Nyní vás čeká evropská generálka. Co vám může ukázat turnaj v Hodoníně?

Co jsem registroval, Rusové, Švédové i Finové přijeli s velmi kvalitními mužstvy. Jsou tam hráči, co nastupují v jejich nejvyšších soutěžích. Bude to kvalitní turnaj, na kterém chceme udělat lepší dojem než na akci ve Švédsku, kde jsme prohráli všechna utkání. Je to turnaj doma, kluci budou mít větší motivace, přijedou se podívat rodiny, blíží se mistrovství světa, což bude veliký tahák.

Zmínil jste, že zahraniční mladíci hrají v nejvyšších soutěžích. V extralize se poslední dobou zapojovat juniory moc nedaří, čím to?

(přemýšlí) Extraliga je velmi vyrovnaná a záleží stavu týmu, aby mladý hráč dostal dostatečný prostor. A když ho nemá, hraje první ligu, kde dostávají velký prostor. A na srazu je spousta hráčů z první ligy.

Jako trenéra dvacítky vás to musí trápit.

Určitě, trápí. Ale beru to na příkladu Jana Hladoníka, v Třinci má šest utkání v extralize. Jeho herní vytíženost nebyla taková, proto mu pomáhá přesun do Frýdku-Místku, kde hrává kolem dvaceti minut a nastupuje na všechny herní situace. A myslím si, že jeho výkonnost šla nahoru.

Jak se vám daří kombinovat funkce v Třinci a u reprezentace?

Není to, že jen převleču kabát a tričko a vrhnu se do nové práce. Vnímám hráče během extraligy, vnímám aktuální formu hráčů, co nastupují proti mému klubu. Vnímám, jak se dalším daří v první lize. Máme rozdělené úkoly, mapujeme terén ohledně juniorských soutěžích v zámoří. Dostáváme pravidelně sestřihy vybraných hráčů z juniorek. Záběr je široký a velký, ale hokej mě baví a naplňuje mě to.

Váš předchůdce po posledním šampionátu říkal, že o dalším setrvání bude rozhodovat i jeho manželka. Jak je dvojrole časově náročná?

Volného času mi dost ubylo, hlavně pro sebe. Pokud volný čas mám, věnuju ho rodině a věřím, že ta na tom není tratná.

K ruce máte jako asistenta i Patrika Eliáše. Jak vám pomáhá?

Máme mezi sebou přátelský vztah, mám v něj velikou důvěru - předává zkušenosti hráčům. Posouvá je dál i po stránce dovednostní, se kterou kluci mívají problém i v tomhle věku.

Všichni Eliáše znají jako vynikajícího útočníka z NHL, jaký je coby trenér?

Zeptejte si spíš kluků. Já ho beru jako kolegu a věřím tomu, že hokej vidí velmi dobře a snaží se z hráčů vyždímat to nejlepší.