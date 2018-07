Juniorská extraliga se ještě rozšíří. Pardubice chystají dva záložní týmy

Před šéftrenérem pardubické Akademie ČSLH Richardem Králem a jeho kolegy tedy vyvstal úkol, jak hráče z dosavadních třech kategorií (pomineme-li klasické přesuny výš s ohledem na rostoucí věk) vtěsnat pouze do dvou.

„Pro letošek jsme se rozhodli, že i junioři budou mít svůj B-tým,“ nastínil trenér Král v rozhovoru pro klubový web HC Dynamo. „V přípravě jsme měli osmačtyřicet hráčů. Pokud bychom neměli druhé družstvo, museli bychom se s nejméně patnácti z nich rozloučit. A to jsme nechtěli,“ pokračoval Král.

Mladí hokejisté, kteří se nevešli do elitního extraligového týmu, budou hrát druhou nejvyšší soutěž.

„Uvidíme, jak v ní budeme úspěšní a jak se kluci budou schopni zapojit dál. B-tým by jim měl usnadnit přechod i z dorostu do juniorky. Kluci potřebují kvalitní tréninky, aby mohli ještě vyrůst a zesílit. Je to na nich,“ poznamenal Král.

Podobné řešení Dynamo zvolilo i v případě sloučeného dorostu. Ostatně - v jeho případě jde vlastně jen o potvrzení statu quo.

„Náš dorostenecký B-tým bude pokračovat v Chrudimi, jak je to poslední roky nastavené,“ uvedl Král.

Naproti tomu oba juniorské mančafty budou trénovat v Pardubicích - A-tým pod vedením dua Král-Jiří Malinský, B-tým pod kuratelou Milana Kusého s pomocí prve zmíněných pánů. „Naším záměrem je, abychom vytvářeli tlak na extraligové hráče juniorky, že kluci v B-týmu budou stejně kvalitně připraveni a jsou nachystáni je případně nahradit,“ řekl Král.

Stejně jako dospělí mají i mládežníci za sebou suchou část letní přípravy a brzy vyjedou na led. V případě juniorky budou oba týmy zprvu úzce provázány.

„Na začátku přípravy na ledě hráče rozdělíme do A a B-týmu. Samozřejmě se může stát, že někdo z ,áčka‘ vypadne a vymění ho jiný hráč z ,béčka‘. Počítáme s prolínáním kádrů během přípravných utkání, s tím, že lepší hráči z B-družstva budou hrát za A-tým. Vyzkoušíme je i na turnaji. Bude to propojené,“ konstatoval Král.

Bývalý vynikající útočník si nyní netroufá odhadovat, o jaké příčky by nová juniorka mohla v příštím soutěžním ročníku bojovat.

„Po té ,revoluci‘ je to takřka nemožné. Víceméně se budeme opírat o loňský starší dorost, který v minulé sezoně hrál čtvrtfinále play off. Uvidíme, jak se do týmu zabuduje ročník 2002; soutěž je celkem těžká, neboť z šesti týmů postupují po dvaceti kolech první tři do kvalitnější nadstavby,“ přiblížil Král.

„Jsem zvědavý, jak budou ostatní kluby využívat výjimky na hráče ročníků 1999, my to v plánu nemáme. Během srpna se ukáže více, až nám bude krystalizovat kádr,“ mínil Král.

Tomu ani trochu „nevoní“ navýšení počtu družstev v juniorské extralize; dosud jich v soutěži působilo osmnáct.

„Místo abychom hráli juniorskou extraligu se čtrnácti týmy, tak ji rozšíříme na čtyřiadvacet, což je dle mého názoru absolutní nesmysl. Ať je její kvalita jakákoliv, tak se ještě více rozmělní… Zámoří, které má jinak obdobný systém výchovy mládeže, nám v tomhle jednoznačně utíká,“ soudil Král. „Kdyby byla klubů polovina, vznikne síto, kterým projdou ti kvalitnější.“