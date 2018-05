MS V HOKEJI

Vždyť to Zibanejad trefil mistrovsky pod horní tyč.

To je jedno, já nesmím dostávat góly na bližší tyč. Beru to na sebe. Musím se z toho poučit. Vyčítám si to, protože kdybych ho nedostal, tak to třeba mohlo být 2:2.

Je ve vás naštvání?

A zklamání! Předvedli jsme lepší výkon než v generálce na Švédských hrách, kluci hráli výborně. Nevím, jestli to můžu říct, ale myslím, že minimálně bod jsme si zasloužili za to, co jsme od druhé třetiny předváděli. Bohužel pak ve třetí části přišla ta moje chyba, která rozhodla.

Nebyl vstup do zápasu až příliš opatrný?

Nechci se na to vymlouvat, ale Švédové měli v sobotu volno, my ne. Hrát dva zápasy v rozmezí dvaceti hodin, to fakt není legrace. Na klucích to bylo znát. Hráli jsme prodloužení, vydali hodně sil. Potřebovali jsme to rozbruslit, což se nám povedlo. Nakonec jsme s nima hráli vyrovnaný hokej. Chvilkami byli na koni oni, chvilkami my. Výkon byl výborný.

Všechny góly Švédů dala první lajna. Bylo znát, když byli na ledě?

Je to asi jedno, celý jejich tým je skvělý. Vůbec se nedalo soustředit na jednu lajnu. Musíme hrát, jako by v první lajně byl Gretzky a ve druhé Lemieux. Na všechny musíme hrát stejně.

Věřil jste, že spoluhráči před vámi dokážou vyrovnat?

Furt jsem byl pozitivní, věřil jsem, že to tam docpou. Bohužel se to nepodařilo, strašně mě to mrzí. V mém prvním zápase jsme prohráli 2:3... Snad to bude příště lepší.

I přes prohru ale může být výkon povzbuzením, ne?

Samozřejmě, dodá nám to asi trochu sebevědomí. Ukázali jsme si, že sílu máme. Mladší kluci se výborně doplňují s těmi staršími. Z nikoho se nemusíme posrat, můžeme hrát s kýmkoli.