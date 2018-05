MS V HOKEJI

Chytil i Kousal absolvovali přípravu na šampionát, s českým týmem se zúčastnili dvou navazujících turnajů Euro Hockey Tour na konci dubna a s reprezentací odletěli do dějiště MS v Kodani.

Trenér Josef Jandač si v původní nominaci před úvodním střetnutím šampionátu nechal rezervy pro případné doplnění, nyní dopsal na volná místa v útoku dva forvardy. Aktuálně je na seznamu 21 hráčů, z toho dva brankáři, sedm obránců a 12 útočníků.

„Dopsáni byli především z důvodu univerzálnosti. Oba mohou hrát i na pozici centra. Rozhodli jsme se tak především z toho důvodu, že u Robina Hanzla není zdravotní stav úplně vyjasněný. Pokud by nebyl, tak tito dva můžou na pozici centra naskočit,“ řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Jiří Kalous.



18letý Chytil se vydal po povedené sezoně ve Zlíně do zámoří a hned na podzim stihl nakouknout do NHL, v dresu New York Rangers odehrál nakonec devět utkání. Většinu sezony strávil v záložním celku v Hartfordu, kde v 46 střetnutích zapsal 31 bodů (11+20).

Zkušenější Kousal působí druhým rokem ve švýcarském Davosu, kde se i letos pohyboval okolo hranice 30 bodů. 27letý pardubický odchovanec strartoval na MS už před dvěma lety, v osmi duelech dvakrát skóroval a jednu branku připravil.

Kdo zaplní zbývající tři místa?

Úvodní devatenáctku hráčů zařadil kouč Josef Jandač na soupisku už ve čtvrtek. Po doplnění Kousala a Chytila zůstávají čtyři volná místa, z nichž jedno je pro třetího brankáře Dominika Hrachovinu.

Na tři zbývající místa v poli zůstává v širším kádru v dějišti šestice kandidátů - obránci Jakub Krejčík, David Musil a Filip Pyrochta a útočníci Robin Hanzl, Martin Kaut a David Šťastný.

Jedno z nich by mělo patřit Krejčíkovi, který po zranění břišního svalu testoval v pátek před tréninkem i ostrou zátěž při soubojích s Kautem pod dohledem asistenta trenéra Jaroslava Špačka.

„U Kuby zdravotní stav vypadá dobře. Včera podstupoval nějaké souboje. Dneska s ním ještě budeme mluvit, jak se cítí, tak se rozhodneme. Dnes do utkání určitě nenastoupí,“ dodal Kalous.

Stavitelé národního týmu také sledují vývoj sérií 2. kola play off NHL, kde jsou po pátečních zápasech jednu porážku od vyřazení Boston s útočníky Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím i San Jose s forvardem Tomášem Hertlem.