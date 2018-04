„Po pěti letech jsem zase tady a moc si to užívám. Navíc jsem zažil vítězný návrat, takže super,“ liboval si sedmadvacetiletý hráč.

V Pardubicích si zahrál proti Švédsku a Rusku

Trenéři jej v sobotu nominovali ke druhému utkání české reprezentace na turnaji proti Švédsku, které domácí tým vyhrál 3:1.

„Švédové jsou vždycky tuhý soupeř, je fajn, že jsme je porazili. Náš výkon ale mohl být lepší. Na začátku jsme jim skoro deset minut nepůjčili puk, pak ovšem naše hra začala upadat,“ hodnotil.

Možná za to mohlo i počasí, které v Pardubicích panuje. Teploty se pohybují kolem třiceti stupňů.

„Člověk to ani nevnímá, protože je pořád v hale. A tam je stále stejně. Ale byl špatný led, puk vůbec nejezdil. Kdyby jo, mohly nějaké akce dopadnout úplně jinak,“ přemítal Kousal.

Ten si zahrál také o den později proti Rusku. Český tým už měl sice prvenství na turnaji zajištěné, ale přesto je takový zápas pro hráče výjimečný.

„Když hrajete proti Rusku, je tam vždy motivace navíc. Minimálně podle jmen šlo o nejtěžšího protivníka na turnaji, ale porazit se dají,“ řekl Kousal. Což ostatně dokládá i příznivý výsledek 2:1, kterým Češi stvrdili vítězství na turnaji. „Sborná“ přitom dokonce obsadila až poslední místo s nulovým bodovým ziskem.

Smlouvu zatím nemá. Ale nemíní se tím stresovat

Příležitost nastoupit za národní tým si přirozeně pochvaloval. „Je to svátek. Sezona v klubu je po nějaké době rutinou, ale sem člověk přijede jednou za čas,“ uvědomoval si.

Jeho pocity umocnil i fakt, že mohl reprezentovat právě v Pardubicích. „Pokaždé, když jsem přišel do kabiny, vzpomněl jsem si na své zdejší působení. Vybavily se mi hlavně mistrovské sezony 2010 a 2012,“ líčil s úsměvem.

Na tom, aby v šatně dostal svoje původní místo, ale rozhodně nebazíroval. „Tyhle věci jsou mi celkem jedno, nejsem takový pedant,“ řekl Kousal.

Pravda, povahou je spíš flegmatik. Nezatěžoval se ani myšlenkami na to, že by si na mezinárodní akci mohl důrazně říci také o případné setrvaní v některém ze švýcarských klubů. Po konci v Davosu se totiž vyslovil, že by v zemi Helvétského kříže rád pokračoval.

„Jsem bez smlouvy, takže pokud bych zahrál dobře, někdo si mě určitě může všimnout. Není to ale zase tak, že bych tu chtěl jen bojovat o angažmá. Přijel jsem prostě hrát za reprezentaci,“ reagoval.