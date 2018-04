V hokejovém Litvínově skončil generální manažer Kysela, klub řídí Šlégr

„Důvodem jsou neuspokojivé výsledky v posledních třech letech,“ prohlásil po dlouhém zasedání Jiří Šlégr, šéf představenstva.

Odvolanému Kyselovi představenstvo poděkovalo, ve Vervě pracoval šest let a pod jeho vedením Litvínov získal v roce 2015 historicky první titul. O tom, že hodlá abdikovat, Kysela promluvil už den předem na klubovém webu: „Musím udělat to, co ­by měl po takovém neúspěchu udělat každý chlap. Jsem si vědom spousty chyb, navrhnu svým nadřízeným odchod z funkce.“

Během nedělního barážového zápasu s Kladnem, v němž si Litvínov zajistil záchranu, vytáhli fanoušci transparenty Kysela ven!

Nástupce ještě známý není, neboť Verva chystá reorganizaci vedení. „Než bude dokončená, klub budu řídit já,“ oznámil Šlégr. „Práce bude hodně včetně přestupů, přistoupím k tomu profesionálně.“

Jak by měla vypadat nová struktura vedení? „V každém případě budeme chtít sportovního manažera. Co dál, to uvidíme, jde o čerstvou věc,“ uvedl Šlégr. „Na prvním místě je angažování trenéra a vyřešení klíčových hráčů.“

Koučů má v hledáčku několik. „Připravovali jsme se především na variantu, že budeme v extralize. S trenérskými adepty se sejdeme, promluvíme si a pak se rozhodneme.“