Kysela: Nový kouč by nepomohl. Potřebujeme posily a zvednout sebevědomí

„Nemyslím si, že naše postavení je zapříčiněno špatným koučinkem, špatným zvolením sestavy, že by hráči byli frustrovaní a nesoustředili se tolik na hru kvůli vztahům s trenéry. Neumím si představit, že nový trenér by do toho přinesl něco nového,“ vysvětloval generální manažer hokejového Robert Kysela po nedělní výhře Vervy nad mistrovskou Kometou 4:3 po nájezdech.

Takže o trenérské změně jste zatím neuvažovali?

Hokej je kolektivní hra. A pokud kolektiv funguje a nejsou výsledky, je potřeba hledat příčinu. Ne bezhlavě vyměnit trenéry. Toho nejsem zastánce. Když tady trénovali Vláďa Jeřábek s Petrem Rosolem, taky dostali příležitost dostatečně dlouhou, aby to zlomili. Co jsme vedli pohovory, tak ze strany hráčů a realizačního týmu jsme nezaznamenali jediný problém v mezilidských vztazích.Všichni pamatujete, jak byl problém Martin Ručinský versus Vláďa Jeřábek. Nemluvilo se o tom, ale všichni to věděli. Pak může být cesta k odvolání trenérů rychlejší. Ale dneska je stav takový, že jsme nezaznamenali, že by byly pokřivené vztahy. Myslíme si, že mužstvo je velmi slušně fyzicky připravené, že v mnoha zápasech chybělo málo k vítězství. Samozřejmě šňůra proher byla dlouhá a jednoho dne se i tohle lano může přetrhnout.

Co čekáte od posil Ihnacaka a Vandase?

Samozřejmě především zvýšení střelecké potence a úspěšnosti v koncovce. Ihnacak má pověst důrazného hráče, nebojí se jít do předbrankového prostoru. Byl celkem úspěšný v Hradci Králové i na Spartě. Hráč jeho typu nám chybí. Vandas sice nemá takovou produktivitu, ale je to vynikající bruslař a je odzkoušený naší extraligou, ve Vítkovicích se mu dařilo. Ve slovenské lize teď dává poměrně dost gólů.

Chystáte ještě příchod dalšího útočníka a obránce. O koho jde?

My uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Myslím si, že mužstvo, které máme, prokázalo jistou sílu. Porazilo teď mistrovskou Kometu (4:3 po nájezdech), přehrávalo Chomutov, i když prohrálo, přehrávalo Spartu na jejím stadionu. Potkala nás řada okolností. Jednou z nich je, že nám jako vedení se nepodařilo zacelit díru po Robinovi Hanzlovi. Bohužel Kanaďan Josh Nicholls, na kterého jsme dostali doporučení, se v přípravě ukazoval celkem solidně, ale v extralize tempo nestíhal. Jako posila se nám nepovedl. Pak se nám v prvních třech kolech zranili klíčoví hráči do přesilovek a do útoku, tedy útočník Viktor Hübl a ofenzivní obránce Karel Kubát; ten je zpátky a doufáme, že Hübl se brzy vrátí. Tohle všechno se odrazilo v tom, že mužstvo začalo ztrácet sebedůvěru, neproměňovali jsme přesilovky. Po čtyřech porážkách v řadě hráči začali chodit na led hlavně s tím, ať nic nezkazím, ať nedostaneme gól. A některé z nich potkala ztráta formy, třeba obránce Pilaře. Takže jsme se rozhodli řešit to čerstvým impulzem do týmu a začali jsme shánět posily.

Kde všude?

Já prověřil asi 25 hráčů, kteří by připadali v úvahu. Ale mnoho z nich buď přijít nemohlo nebo nechtělo. Nakonec jsme rádi, že se nám povedl Ihnacak, dnes by měl podepsat smlouvu. Pak máme dva hráče ze Slovenska, Vandase a ještě jednoho, které bychom chtěli aspoň vyzkoušet. Uvažovali jsme i o návratu Juraje Majdana, ale po poradě sportovního vedení jsme od toho ustoupili. Trenéři říkali, že půl roku nehrál kvůli vážnému zranění ramene, takže v naší situaci by to byl velký risk.

Kanaďana Nichollse pošlete domů?

Na stole mám dohodu o rozvázání smlouvy, řeším to s jeho agentem. Není úplně jednoduché propustit hráče v běžící sezoně. Myslím si ale, že se domluvíme a Litvínov opustí a půjde o dům dál. Bohužel musím uznat, že tohle se nám nepovedlo.

A co trejdy, jsou na pořadu dne?

Určitě možné jsou. I o nich přemýšlíme. Jednal jsem s Hradce Králové, Mladou Boleslaví. Ale je to citlivé a problematické najít trejd, který by oběma stranám vyhovovali. Byli jsme blízko toho, že by mohl přijít útočník Jarůšek. Ale on zrovna ten den dal dva góly, takže si to asi Hradec rychle rozmyslí. Je potřeba jednat v okamžiku, jakmile nastane problém. My máme pár hráčů, kteří nepředvádějí, co bychom si představovali. Proto jsme tam, kde jsme. Jednáme o některých hráčích, hledají se různé varianty, třeba i trojtrejd, ale zatím se nepodařilo nic domluvit.

Nezkoušíte získat třeba exsparťana Saboliče?

Díváme se všude, i do KHL. Víme o těch hráčích. Myslím, že jsem to celkem dobře zmapoval. Ale někteří hráči ještě chtějí čekat na to, že přijde angažmá z KHL, z Německa, ze Švýcarska. To byl případ i Briana Ihnacaka. Nakonec jsem si sehnal číslo na jeho tátu Petera a probral to s ním. I oni ještě čekali, úplně nepospíchali, ale já Petera zkusil přesvědčit. Snad se podařilo, když pak Brian změnil názor a rozhodl se, že nás posílí.

Brian Ihnacak

Nechystáte comeback brankáře Januse ze Slovanu Bratislava?

To je otázka k zamyšlení. Myslím, že Michael Petrásek je výborný. Kantor možná není tak úplně výborný jako on, ale taky nás mnohokrát podržel, nezatracoval bych ho. Ukazuje se, že Petrásek si říká o post jedničky. Samozřejmě Janus je kvalitní gólman, ale je otázka, v jaké bude formě. U brankářů je to strašně o psychice. Pamatuji si, jak sem přišel po nevydařených angažmá. A nebyl to Jaro, jako když pak odcházel. Ve Slovanu mu to nevyšlo, je otázka, jak je psychicky vyrovnaný s tím, že by se sem měl vrátit. My nemůžeme experimentovat měsíc, než se dostane do optimální formy. Ale budeme ho sledovat.

Litvínovská série proher trvala devět zápasů. Jak jste krizi řešili s týmem?

Mužstvo má ve smlouvách automatické snížení platů, přišly finanční sankce, pohovory s hráči i trenéry. Po všech těchto věcech se ukazuje, že není problém v mezilidských vztazích. Mužstvo jako organismus šlape a chce, to považuji za nejdůležitější. Takže teď je ještě potřeba najít vhodné typy, které mu zvednou sebevědomí. Jsme přesvědčení, že po výhře nad Brnem půjde sebevědomí nahoru. A že se od dna tabulky odpoutáme. Nic není ztraceného, sezona je ještě dlouhá. Ale samozřejmě není možné otálet.