Litvínovský manažer: Nehledáme laciné hráče, přivedu kvalitu i z KHL

„Určitě to není o tom, že bychom teď hledali vyloženě laciné hráče. Chceme získat kvalitu, která by nám pomohla zachránit sezonu, která se doteď jeví jako nepovedená,“ uvedl generální manažer Robert Kysela, když v šatně představil hráčům nový realizační tým pod vedením Jiřího Šlégra.

Nástupce odvolaného zlatého litvínovského kouče Radima Rulíka, který Vervu dotáhl k historickému titulu, dostane posily už brzy. Přestupové okno se totiž tradičně koncem ledna uzavře.

„Snažíme se vybírat, jednáme s nimi už měsíc. Ale asi nejsem úplně oprávněný mluvit o konkrétních jménech, protože ti kluci ještě mají angažmá. Měli by nám pomoct, jsou to posily z klubů, které v jiných ligách nepostoupí do play-off. I z ruské KHL,“ informoval Kysela.

„Jejich kluby nechtějí před svými fanoušky vypadat, jako že vyprodávají kádry. Myslím, že během týdne dorazí minimálně jedno z nových jmen. A jsem na 90 procent přesvědčený, že do útoku získáme dvě výrazné posily, od kterých si slibujeme zvednutí kvality a produktivity. A náhradu za Ihnačáka, který nás z vlastní vůle opustil.“ Kysela dělá i na novém obránci.

Budget Litvínova nečekané výdaje nenabourají. „Pracujeme s rozpočtem v určitém období kalendářního roku, teď zahajujeme nové účetní období a s náklady se budeme muset popasovat v roce 2018,“ vysvětlil generální manažer Kysela. „Hypoteticky máme rozpočet otevřený, protože po letošní sezoně spoustě hráčů končí smlouvy. A nějaké úspory se staly jen tím, že odešel Ihnačák, který byl na úrovni těch nových. Uvolnili jsme i Nejezchleba, prvoligové Budějovice přebírají jeho plat. Myslím si, že si s tím poradíme.“