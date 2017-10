Měnit trenéry je nesmysl, soudí litvínovský manažer Kysela

Fanoušci spekulují, zda není ohrožená pozice trenérů. Není?

Po osmi kolech řešit otázku trenérů, kteří mají dlouhodobou kvalitu, je nesmysl. Mužstvu nechybí trenéři, nechybí mu koučink, nechybí mu trénink. Mužstvu chybí trošku sebedůvěry, možná trošku štěstí v koncovce, možná jeden dva produktivnější hráči, to jsou základní nedostatky. Trenér se mění, pokud je ponorková nemoc, averze týmu a podobně. Ale Radim Rulík i Darek Stránský jsou kvalitní trenéři.

Sáhnete tedy do kádru?

V situaci, kdy nejsme schopní soupeře v ofenzivě přehrát, bychom potřebovali dobrého útočníka. Jenže najít takového, který umí dát gól, je strašně těžké. Nejsou.

A co zkušený Kamil Kreps, který loni působil v Třinci?

Možná o tom budeme uvažovat. Vlastně uvažujeme o něm od doby, co v létě odešel Robin Hanzl. Zatím jednání nedopadla.

Vaše bývalá jednička Jaroslav Janus končí ve Slovanu Bratislava, ale v brance problém není, že?

Určitě si nemůžeme stěžovat na naše gólmany. Kromě zápasů v Plzni a v Třinci jsme víc jak tři góly nedostali, Petrásek měl dvě nuly. O brankářích to vůbec není.

Kanaďan Josh Nicholls v přípravě zářil, teď se propadl do čtvrté řady. Je pro vás zklamáním?

Zatím nezachytil tempo. Přece jen přípravné zápasy jsou o něčem jiném než extraliga, v ní je tempo skoro dvojnásobné. Josh potřebuje ještě chvíli času. Šanci mu dáme, aby se do toho dostal a aby ukázal, že umí dát gól. Takový hráč nám chybí. Možná při nějaké přesilovce by uplatnění měl. Jeho deviza je koncovka, ale na Kanaďana je na můj vkus nedůrazný, prohrává osobní souboje. Pokusíme se ho probrat.

Kdy se vrátí ofenzivní bek Karel Kubát a elitní centr Viktor Hübl?

Oba už po zranění trénují. Nevím, zda se zvládnou dostat do zápasového rytmu už do víkendu, ale o moc déle to trvat nebude. Jejich absence a v jednom utkání i Hanzlova se při nedostatku hráčů, kteří oplývají střeleckou šikovností, projevila. Pětizápasová série porážek nás trošku znervózňuje. Prohráváme bohužel i zápasy, kdy nejsme horší.