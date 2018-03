Zlínským koučem zůstává Svoboda, kapitán Veselý ukončil kariéru

Hokej

Zvětšit fotografii Robert Svoboda na tréninku hokejistů Zlína. | foto: Jan Salač, MAFRA

dnes 12:24

Dalo se to čekat. Pro extraligové hokejisty Zlína jsou to však klíčové zprávy. Pár hodin poté, co vedení klubu potvrdilo v pozici hlavního trenéra Roberta Svobodu, oznámil kapitán týmu Ondřej Veselý, že ve 40 letech odchází do hokejové penze.

„Rádi bychom ho zapojili do dění v klubu,“ reagoval sportovní manažer Beranů Jiří Šolc. Posledním pamětníkem prvního zlínského extraligového titulu z roku 2004 na soupisce tak zůstal obránce David Nosek. Další z tehdejších členů zlaté party Martin Hamrlík informoval nadřízené, že se ze zdravotních důvodů vzdává místa Svobodova asistenta. Hamrlíka trápí dlouhodobě koleno, jeho služeb se ale ve Zlíně také nechtějí předem vzdát. „Začínal u mládeže, kde odvedl skvělou práci. Chceme se s ním bavit, jakou formou by mohl v klubu pokračovat,“ pronesl generální manažer Beranů Martin Hosták. Na začátku týdne dotáhl do zdárného konce jednání s Robertem Svobodou, zákulisní spekulace o návratu Zdeňka Venery - toho času olomouckého kouče - se tak nepotvrdily. „Za mě se sezona po sportovní stránce povedla. Trenéři udělali, co mohli. S kádrem pracovali dobře, nebyl důvod něco měnit. Vidíme možnost růstu,“ shrnul Hosták důvody Svobodova setrvání. V příštích dnech doladí podmínky nového kontraktu a obsazení realizačního štábu. Zároveň probíhají jednání o složení mužstva. Jisté je, že zůstává druhý nejlepší střelec mužstva v sezoně Zdeněk Okál. Smlouvy parafovali také zadáci Ferenc s Řezníčkem. „Obrana je vyřešená a na velice dobré extraligové úrovni,“ těší Hostáka. „Přesto se může stát, že najdeme do defenzivy posilu,“ doplnil. Klub rovněž uplatnil opci na mladé odchovance Štěpána Fryšaru, Daniela Gazdu a Martina Padrnose. V jednání o setrvání stěžejních hráčů však nikam nepokročil. Prakticky jasné je, že Zlín opustí po třech letech jeho nejproduktivnější hráč Roberts Bukarts, lotyšský reprezentant se nyní chystá na mistrovství světa v Dánsku. Zlínský Roberts Bukarts (vlevo) rozehrává pod tlakem Petra Strapáče z Olomouce. Svoji budoucnost nemají vyřešenou ani další útočník David Šťastný a především brankářská jednička Libor Kašík. „Libor koketuje se zahraničím, čeká na nabídku z KHL. Otázkou je, jak dlouho bude čekat on i my,“ prohodil Hosták. Pokud by se Zlín s Kašíkem nedohodl, po čtyřech letech by se zřejmě vrátil Jakub Sedláček. Podle informací MF DNES zamíří do Zlína z Olomouce útočník Jakub Herman. Jména případných posil odtajní Berani oficiálně nejdříve 1. května, kdy budou mít hráči za sebou úvodní týden suché přípravy.