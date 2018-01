Skolil Spartu a její fandy si vychutnal. Zaslouží omluvu, vzkázal Chlouba

Piráti zazdili v první třetině své obranné pásmo a z hrstky brejků překonali ještě nedávno chomutovského gólmana Jána Laca hned dvakrát. Ovšem sparťané se nedali a na začátku třetího dějství bylo vyrovnáno.

Roman Chlouba byl následně v úniku faulován a repete nájezdu si vychutnal - nejprve vykoupal forhendovým blafákem brankáře Sparty, načež rozpaženým gestem oplatil příznivcům soupeře jejich hlasitý pískot.

Blafák se vám povedl dokonale. Věděl jste hned, co uděláte?

Věděl, ale přeci jen jsem se poradil s trenérem. Já totiž vždy puk tlačím až moc k zadní tyči, poradil mi, abych zkusil vypálit hned po kličce a vida, ono to vyšlo.

Nájezdy vám v Chomutově proti Lacovi šly takto vždycky?

Spíš půl na půl. Párkrát jsem ho na tréninku překonal, potom zase ne.

Zaznamenal jste hukot z tribun, když jste se rozjížděl k trestnému střílení?

Snažil jsem se to nevnímat, je jasné, že mě chtěli rozhodit. Ale nebral jsem to vůbec na vědomí.

Zato následnou oslavu jste si užil náramně...

Užil, tak trochu jsem jim to vrátil... ale to se nedělá, chci se fanouškům Sparty omluvit, tak bouřlivá oslava se nehodila. Byly to zkrátka emoce.

Věřili jste po ztrátě dvoubrankového vedení, že do konce základní hrací doby ještě zvrátíte stav?

Po druhé třetině jsme si řekli, že se nám první dějství povedlo. Ale v tom dalším jsme se začínali strachovat o výsledek, to když Sparta snížila na 1:2. No a když srovnala, hecovali jsem se k povedenému výkonu ze začátku utkání. Věřili jsme, že když začneme znovu pořádně bruslit, gól ještě dáme.

Jak důležité jsou dnešní tři body pro Chomutov, pokud vezmeme v potaz našlapanou tabulku?

Hodně důležité. Přeskočili jsme o bod Spartu, teď musíme makat dál, abychom se dostali do play-off. Pořadí týmů je velmi těsné a my musíme sbírat bod po bodu. Uvidíme na konci.

Hráli jste obětavě, blokovali hodně střel a tvrdili muziku před brankou. Byl to ten styl, jaký jste zamýšleli?

To vzniklo po šňůře proher, která se nás držela ještě na začátku prosince. Měli jsme dlouhý mítink, kde jsme si řekli, že takto to opravdu hrát nejde. V našem obranném pásmu si soupeřovi útočníci dělali, co chtěli. Rozhodli jsme se proto hrát obětavě, pomáhat gólmanovi. A když se nám to povede, nějaký gól vepředu nám to určitě přinese.

Bylo pro tým zvláštní motivací, pokořit bývalého parťáka Jána Laca?

Ani ne, nijak jsme to nevnímali. Holt se tak stalo, Jánko je teď na druhé straně. Ale zápas jsme brali jako každý jiný.

Proběhlo před utkáním nějaké špičkování s nedávným spoluhráčem?

Určitě ne. Každý jsme se soustředili na svůj výkon.

V minulém utkání jste skóroval proti Zlínu, tentokrát jste rozhodl proti Spartě. Našli Piráti nového střelce?

Tak takhle bych to nebral... (směje se). Jsme hlavně rádi za dvě vítězství v řadě, v Praze to bylo obzvlášť cenné.