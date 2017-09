Výhra nad Kladnem? Třebíčský Roman Erat si už užívá každý zápas

„Samozřejmě jsme rádi, že máme první body. Je to pro nás úleva,“ přiznal zkušený útočník Roman Erat.

Byl to právě on, kdo zápas 22 vteřin před koncem prodloužení ukončil. „Dostali jsme možnost hrát přesilovku a nechtěli jsme spoléhat na nájezdy,“ hlásil osmatřicetiletý odchovanec třebíčského hokeje.

„Dostal se ke mně odražený puk a já ho poslal do brány,“ popsal rozhodující moment utkání, po němž následovala pochopitelně velká radost Horácké Slavie.

I když nechybělo mnoho a mohla být ještě o něco větší. Půl minuty před koncem normální hrací doby šel totiž tým trenéra Martina Sobotky do vedení po přesné trefě Michala Vodného. Vedení 2:1 mu však vydrželo pouhých 13 vteřin, kdy vrátil zápasu nerozhodný stav kladenský Tomáš Kaut.

„Závěr jsme nezvládli. Udělali jsme několik chyb, které nás stály výhru v normální hrací době. Je to škoda. Takové věci bychom si měli pohlídat,“ zlobil se Erat. „Máme mladý tým, proto věřím, že to pro nás bude do dalších zápasů velké poučení,“ doplnil.

Nejhůř hráli ve Varech

Pro Třebíč byl souboj s Kladnem už třetím, který v nové sezoně sehrála před vlastním publikem. Předchozí dva však nezvládla a její situace v tabulce se pak ještě zhoršila po vysoké porážce 1:5 v Karlových Varech.

„Je pravda, že ve Varech jsme vyloženě propadli. To byl z naší strany strašně špatný zápas. Ale třeba ve druhém kole s Ústím jsme myslím nehráli zle,“ zamýšlel se jeden z lídrů Horácké Slavie. „Pro nás bylo každopádně dobře, že teď přijel těžký soupeř, protože jsme se na něj museli o to víc soustředit. Podali jsme dobrý výkon, od kterého se podle mě můžeme jenom odrazit,“ burcoval Erat.

Společně s Davidem Dolníčkem je nejstarším hráčem současného A-týmu Třebíče, každopádně motivaci do dalších zápasů prý nijak složitě hledat nemusí.

„Naopak, ve svém věku už si každý zápas užívám. Jsem rád, že jsem zdravý,“ ujišťoval prozatím nejproduktivnější třebíčský hokejista letošní sezony. A jak dlouho si takhle ještě hodlá užívat? Nebo snad soutěží s už zmiňovaným Davidem Dolníčkem, kdo z nich déle vydrží? „Ne, to určitě ne, my dva jsme rádi, že ráno vstaneme na další trénink,“ reagoval se smíchem Erat.