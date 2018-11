Rozdíl mezi juniory a dospělými? Ve Švédsku ho nevidíte, říká Horák

Před sedmi lety se Roman Horák probojoval do slavné NHL, kde za Calgary a Edmonton sehrál 84 střetnutí (6+13). Kanadu posléze vyměnil za Podolsk a po čtyřleté ruské anabázi zamířil do Skandinávie.

Hokej ve švédské lize SHL byl ale paradoxně rychlejší než v Kontinentální lize, která se často pyšní nálepkou druhé nejlepší soutěže na světě. „Je to intenzivnější, agresivnější. V Rusku je to spíš o pozicích,“ vysvětluje největší rozdíly českobudějovický odchovanec.

Reprezentační trenér Miloš Říha počítá s Horákem do čtvrté řady, nastupovat bude i proti přesilovkovým formacím soupeře. Národní tým zahájí sezonu utkáním v pražské Tipsport aréně, proti Švédsku zároveň oslaví 110 let českého hokeje. S kapitánem Jakubem Nakládalem vyrukují Češi v nových dresech na skandinávského soupeře v 18:20.

Se švédskou ligou, z níž je většina současného výběru soupeře, už máte své zkušenosti. Co od Švédů čekat?

Půjdou po nás. Jsou pokaždé brusliví a silní na puku, všechno dělají ve velké rychlosti. S tím se budeme muset popasovat.

V čem je vlastně SHL specifická?

Je to hodně agresivní liga. Připravují hodně šancí z forčeku - jeden letí, druhý ho podpoří. Hodně týmů se snaží puk vyvézt, ne ho jenom vyhodit podél prken. Snaží se hrát a z toho vznikají šance, kdy tam vletí dva hráči. Ale to bude i naše šance, zkusíme je zatlačit. I v KHL jsou šikovní kluci, akorát Švédi jdou všude naplno, bruslí, nezbyde vám moc času.

Je opravdu takový rozdíl mezi švédskou soutěží a KHL?

Velký. První zápasy jsem měl problém, protože na všechno je hrozně málo času. Bavil jsem se o tom i s Milanem Gulašem, který byl pár let ve Färjestadu a předtím také v KHL jako já. Potvrdil mi, že je to obrovský skok. Dokonce mi řekl, že hrát ve Švédsku je podle něj těžší než v Rusku.



Skandinávie je v současnosti proslulá záplavou mladých talentů. Je to znát i na tamní lize?

Také my máme celou lajnu mladých, navíc všichni jedou na šampionát do 20 let. Jsou to sice Švéd, Dán a Němec, ale obecně tam dostávají mladí hodně šancí. Jakmile totiž přijde někdo z juniorů, ani to nepoznáte. Dokážou se adaptovat rychle, dobře bruslí, jsou šikovní a silní na puku. Přechod z juniorky do áčka pro ně není takový skok jako u nás. Když tady mladý kluk naskočí do extraligy, je to znát.

Ani při utkáních nepoznáte rozdíl mezi mladšími soupeři a těmi zkušenějšími?

Je to možná jen zanedbatelný rozdíl. První zápas sezony jsme hráli s Timrou, která měla věkový průměr snad 23 nebo 24 let, což je dost málo. A stále hrají výborně. Rozdíly mezi staršími a mladšími týmy vidět nejsou.



Jak se vůbec správně vyslovuje Växjö?

Vekšo. Ale někteří Švédové to říkají trochu jinak, záleží na tom, odkud jsou.

Berete střetnutí s Tre Kronor prestižněji o to víc, že jste „jejich“?

Samozřejmě, navíc proti nám nastoupí dva moji spoluhráči z klubu. Určitě se na to těším, bude to něco navíc.



V národním týmu nejste nováčkem, v únoru jste dokonce reprezentoval na olympiádě v Pchjongčchangu. Co pro vás tohle znamenalo?

Olympiáda, ta může být třeba jen jednou za život. Takže pro mě to v nároďáku rozhodně nejvíc. Je to něco jiného než mistrovství světa. Krásný zážitek, výborná zkušenost.



A co nové české dresy? Líbí se vám?

Je to velká změna a tak trochu šok. A to se vždy někomu líbí a někomu zas ne. Já jsem měl ten původní, státní znak rád, někdo ten současný přirovnává s jinými logy (úsměv). Nevím, jestli je to úplně šťastné řešení, ale prostě to tak je. Já jsem hlavně rád, že mám ten národní dres na sobě.