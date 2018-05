Švýcary na šampionátu posílí bek Josi s útočníkem Fialou z Nashvillu

MS V HOKEJI

Zvětšit fotografii Kevin Fiala z Nashvillu v pádu odehrává kotouč. | foto: AP



Hokejisté Švýcarska se těší na příjezd dvou obrovských posil do dějiště mistrovství světa. Po vyřazení Nashvillu ve druhém kole play off NHL pomohou výběru kouče Patricka Fischera obránce Roman Josi a mladý útočník Kevin Fiala, jenž má i české občanství. Oba zaplní zbývající místa na švýcarské soupisce, přiletět za zbytkem týmu do Kodaně mají v neděli ráno.

Sedmadvacetiletý Josi bude startovat na sedmém seniorském šampionátu v kariéře a na Skandinávii má skvělé vzpomínky. V roce 2013 dovedl současný kapitán Predators, kteří prohráli sedmý rozhodující duel před svými diváky s Winnipegem v noci na pátek 1:5, Švýcarsko až ke stříbru, čímž tým vyrovnal nejlepší dosažený výsledek v historii z roku 1935. Josi si navíc vysloužil ocenění jako nejužitečnější hráč šampionátu. O šest let mladší Fiala se představí na třetím MS. Hrál už v Bělorusku 2014 a v České republice rok poté. V obou sezonách se tehdy zúčastnil i juniorského světového šampionátu a v roce 2014 dokonce i mistrovství světa hráčů do 18 let. Zatímco Josi patří již několik sezon k hlavním oporám Predators, Fiala prožil premiérovou kompletní sezonu v prvním týmu. Oba se v základní části vešli mezi sedm nejproduktivnějších hráčů mužstva. Josi jako herně nejvytíženější hráč stihl v 75 zápasech 53 bodů za 14 branek a 39 asistencí. Fiala v 80 startech nasbíral 48 bodů (23+25) a byl čtvrtým nejlepším střelcem Predators. Ti toužili po loňské finálové účasti po Stanley Cupu, ale zůstali jako vítěz základní části na štítu Winnipegu. Josi zaznamenal ve 13 bitvách play off čtyři finální přihrávky, Fiala odehrál 12 utkání s bilancí tří gólů a jedné asistence.