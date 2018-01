Vychytávka Kaňkovského: Tuhle zvláštní štulpnu neprořízne ani brusle

Šlégr: Nemůžeme jen nostalgicky vzpomínat Každá pomůcka, která hokejistům pomáhá k tomu, aby se zlepšovali, je důležitá. Takový postoj zastává šéf představenstva litvínovského klubu a nově také hlavní kouč extraligové Vervy Jiří Šlégr. I proto téměř okamžitě jihlavský rodák sáhl po novince na trhu – trojnožce, jež navozuje situaci, kdy před gólmanem stojí víc hráčů. „On si pak musí najít skulinku, kdy uvidí střelu. Podle mě je to jednoznačně dobrá věc,“ pochvaluje si Šlégr jednu z hokejových pomůcek z dílny bývalého obránce Jihlavy, Zlína či Znojma Romana Kaňkovského a jeho společníka Radka Zamazala. Řekněte, používáte trojnožku pouze u A-týmu?

Určitě ne, máme ji v přípravě i pro mládež. Simuluje stínování před brankářem, což je potřebné ve všech kategoriích. Má podle vás díky tomu střílející hráč při tréninku menší zábrany vypálit pořádnou ránu? Jindy by trefil spoluhráče před sebou, ovšem takhle pálí jen do trojnožky...

Myslím, že největší pomoc je to pro gólmana. Co se týká vaší otázky, tak my se spíš snažíme přesvědčovat hráče, aby do těch střel chodili, ne naopak. Protože dnes je to potřeba. Jakmile totiž hráč střelu propustí a brankář puk nevidí, je z toho většinou gól. V poslední době nejrůznějších pomůcek pro tréninky přibývá, je to podle vás ku prospěchu?

Ano. My máme třeba ještě takové „paňáci“, které musí hráči objíždět, kličkovat kolem nich. Opravdu se snažíme využívat všechny podobné pomůcky, které se na trhu objeví a pomáhají hráčům se posouvat. Hlavně u mládeže. Takže odmítáte řeči ve smyslu: Za našich let nic takového nebylo a taky to šlo. A hráli jsme možná líp, než ti kluci teď?

Jasně. Hokej jde dopředu, jako všechno. A člověk nemůže jen nostalgicky vzpomínat.