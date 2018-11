Emoce zastínily debut Zbořila za Boston. Faksa i Polák se rvali

Stalo se toho hodně. Boston do utkání šel s obranou v krizovém módu. Chyběli stálí obránci jako kapitán Zdeno Chára, John Moore, Kevan Miller, Charlie McAvoy i Brandon Carlo. V bráně byl Fin Tuukka Rask, jenž začátkem listopadu řešil soukromé problémy a měl osobní volno.

„Nevěděl jsem, co od něho očekávat, chvíli nechytal. Ale dokázal všem, že je v pohodě. Byl úžasný,“ oddechl si přece jen trenér Bruce Cassidy.

Český obránce ve službách Bostonu Jakub Zbořil (vlevo) v duelu proti Dallasu.

Ani obrana s nováčky nezklamala. Jakub Zbořil odehrál necelých 11 minut a rozdal tři hity, Connor Clifton zvládl bitku s veteránem Jasonem Spezzou. „Snažil jsem se hrát jednoduše, pár chyb tam bylo. Časem jsem přišel na to, jak hrát a uklidnit se,“ komentoval Zbořil.

Ještě v polovině utkání gól nepadl a hráčům viditelně pracovaly emoce a nervy. Spouštěčem pěstních výměn se stal ve 27. minutě nešťastný náraz Patrice Bergerona do mantinelu, k čemuž mu pomohl Radek Faksa. Svého lídra šel okamžitě bránit známý rebel Brad Marchand.

Radek Faksa v akci - náraz s Bergeronem a bitka s Marchandem:

Náraz nevypadal vůbec pěkně, vedení klubu také oznámilo, že Bergeron se zranil. Nejspíš půjde o levé rameno. Při bližším pohledu však lze vidět, že Bergeron se Faksy celou dobu držel, navíc sám ztratil rovnováhu. Viditelný úmysl ublížit Faksa nepodnikl.

„Zápas byl jedna velká bitva,“ uznal gólman Rask.



Hromadná šarvátka se strhla ještě deset minut před koncem třetí třetiny, v níž zase viditelně figuroval obránce Roman Polák, jenž si vyhlédl Toreyho Kruga a uštědřil mu několik ran pěstí.



„Ukázali jsme tvrdost. Bránili jsme se navzájem. Tak má tým pracovat,“ těšilo Faksu.



Ve videu níže je kromě počínání Poláka vidět i bitka Spezzy a Cliftona:

Kromě tvrdosti ukázal Dallas i recept, jak ubránit první lajnu Bostonu. Pastrňák ukončil třízápasovou gólovou šňůru. Stars zvolili podobnou cestu jako Tampa v letošním play off, kdy Palátova lajna tu Pastrňákovu také vymazala. Tentokrát tento úkol padl na Faksovu řadu.

„Faksa ukázal možná to nejlepší, co kdy předvedl. Byl neskutečně odhodlaný ubránit je. Hrál tvrdě, ukázal spoustu emocí, ty u něj tak často nevidíte,“ chválil trenér Stars Jim Montgomery.

„Bylo to těžké, patří (Pastrňák) mezi nejlepší. Odvedli jsme fakt skvělou práci, dostali jsme se jim pod kůži, byli frustrovaní. To jsme chtěli,“ těšilo Faksu.

Zápas „okořenil“ ještě jeden moment. Brad Marchand za něj dostal trest do konce utkání, ovšem jak uslyšíte ve videu, například komentátor televizní stanice se rozhodnutí rozhodčích vyloženě vysmál a situaci komentoval s ironií. Marchand totiž klepl holí do nohy brankáře Bena Bishopa, ten se prohnul, jako by dostal tvrdou sekeru.

„Prodal to vážně pěkně,“ komentoval počínání Bishopa samotný Marchand. Trenér Cassidy byl mnohem rozčilenější. „Zaprvé to vůbec nebylo na dvě minuty. Šlo o fantomovo písknutí. Lidi platí za to, aby viděli ty nejlepší a myslím, že rozhodčí neukázali Bradovi dostatek respektu. Vůbec tomu nerozumím,“ rozčiloval se Cassidy.

Zápas nakonec rozhodl v čase 61:34 Jason Dickinson z Dallasu.

Na střet Marchanda a Bishopa se podívejte níže: