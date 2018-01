Vlach si udobřil třinecké fanoušky. Perfektní zážitek, děkoval po výhře

„Povzbudí to, když přispějete k výhře a obzvláště, když jsem tu nový. Hraji s výbornými hráči, je tady jméno vedle jména. Ať Martin Růžička nebo Marcinko. Ti kluci toho mají spoustu za sebou a je pro mě čest s nimi hrát. Nemůžu si vůbec na nic ztěžovat,“ prohlásil Vlach, jenž je v Třinci na měsíční výměně za Zbyňka Irgla.

V Olomouci jste si musel góly připravovat sám?

To ne, ale ani jsem jich tam moc nedal. Jenom čtyři. Ale je to úplně odlišný styl hokeje. Třinecká hra mi sedí, protože hrajeme kombinačně. V Olomouci je to více o důrazu. Tak to je.

Co na vaši výměnu řekl otec, který je s reprezentační dvacítkou na mistrovství světa ve Spojených státech?

S otcem jsme si volali na Nový rok, přáli si. Tu výměnu jsme ale moc neprobírali. Samozřejmě, tady jsou šikovnější hráči, čímž nechci říct, že by v Olomouci nebyli, ale Třinec je určitě trošku jinde, co se týká technické stránky. Táta mi říkal, že by mi to mohlo sedět. A myslím, že se nemýlil.

Dal jste stý gól Třince a také svůj stý v extralize...

To jsem nevěděl, je to pro mě novinka. To první mi ale kluci připomněli, takže bude asi nějaká svačinka.



Když jste tu hrál minule, 28. prosince, tak jste třinecké fanoušky naštval, protože jste rozhodl o výhře Olomouce 4:3 na nájezdy.

No, bylo to tak. Pak si ze mě dělali kluci v Olomouci srandu, že dám jeden gól a už jdu do Třince. Ale to byla spíše náhoda.

Takže dnes jste si třinecké fandy udobřil?

Jsem jenom rád, jsou tu vynikající fanoušci. Po zápase mi děkovali. Je to pro mě perfektní začátek.

V útoku hrajete s Erikem Hrňou, s nímž jste vyrůstal ve Vsetíně. Hráli jste už někdy spolu?

My se známe dlouho, vždy jsme se zdravili, když jsme proti sobě hráli. Ale v jednom týmu jsme nebyli, protože je o rok starší. Jsem rád, že jsem právě s ním v jedné lajně, ale Vlado Dravecký je taky výborný kluk. Jsou tu excelentní hráči.

Takže se v Třinci cítíte dobře?

A kdo by se necítil? Je tu výborný tým. Člověk přijde, dvakrát vyhrajeme, dáváme si puky. Sebevědomí šlo nahoru. Jsou to ale jenom dva zápasy. Jen abychom takhle pokračovali. Abych, jak se říká, neusnul na vavřínech.