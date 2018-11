Možná je to pro nás dobře, řekl o výprasku v Litvínově karlovarský Vlach

Trefa k tyči dvaatřicetiletého Slovince vrací hosty ve skóre duelu 18. kola hokejové extraligy znovu na dosah. Ale jen na dvě minuty.

Pak si domácí berou zpět dvoubrankový náskok a dál už jej jen navyšují. Z Litvínova si po reprezentační přestávce odváží Karlovy Vary hrozivý výprask 7:2 (3:1, 2:1, 2:0).

„Litvínov měl hodně šancí, od začátku první třetiny jsme zápas nepojali dobře. Rozjížděli jsme se pomaleji než soupeř, Litvínov byl u každého puku dřív, my se jen dotahovali. Nechali jsme si dát tři góly, tam se utkání rozhodlo. Pak jsme se sice dotahovali, měli nějaké šance, a proměnit je, mohlo to taky vypadat jinak,“ uvědomuje si karlovarský útočník Roman Vlach.

Dnes od 17.30 hodin hostí jeho tým v utkání 19. kola Hradec Králové a domácí budou chtít na poslední výprask co nejrychleji zapomenout, určitě bude na co se dívat.

Bude výprask v Litvínově dostatečným poučením?

Možná je to pro nás dobře. Abychom si uvědomili, že každý musíme dál makat, vrátit se k naší hře, ta přináší ovoce.

A co ta oslabení? Dostali jste v nich čtyři góly.

Víme, že nemůžeme dostávat tolik gólů, na druhou stranu oslabení jsme do téhle doby mívali výborná. Nedělal bych z toho až tak velkou vědu. V pátek nás čeká další zápas.

Podepsala se na výkonu v Litvínově reprezentační pauza?

To asi ne. Ale je pravda, že jsme předtím byli rozjetí, tak možná malinko. Asi jsme si teď mysleli, že to půjde samo. A Litvínov hned od začátku zapnul na plné obrátky. A čím to je? Těžko povědět. Trénovali jsme normálně, bez pauzy... tak aspoň víme, co do příštího zápasu zlepšit (hořce se usměje). Takové zápasy ale v hokeji zkrátka občas jsou a nemyslím, že hned tak zmizí.

Hrál proti vám Litvínov jinak než soupeři předtím? Byl na vás až natolik připravený?

Nemyslím, spíš nám proti nim vždycky chyběl nějaký ten krok, o který byli blíž třeba v dorážce. Obranu hrajeme aktivně, jsme na to tak zvyklí, možná jsme si ale na ně mohli v určité fázi zápasu víc počkat. Takhle nás dost prohazovali a pak jsme na ně ztráceli krok.

Přitom váš tým právě na bruslení dost sází. A teď to na ledě moc vidět nebylo.

Taky jsem to takhle cítil. Hlavně tu první třetinu, tu druhou - nebo i konec té první, jsme do toho o něco víc šlápli. Dostat tolik gólů v první třetině, to by se nám nemělo stávat. Obvykle pokud si pohlídáme první třetinu, tak zápas potom vypadá jinak.