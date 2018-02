Dočasný ocelář Vlach popravil „svou“ Olomouc gólem a asistencí

Nedávným spoluhráčům drží pěsti, ale teď jim ve finiši základní části zasadil políček. Vlach v centru druhého třineckého útoku byl u všeho podstatného. V 8. minutě nadvakrát dostal puk za Konráda a v 56. minutě rozjel rozhodující akci, kterou zakončil Martin Růžička bekhendovou střelou do víka.

„Olomouc potřebuje každý bod. Tři body jsou pro nás perfektní,“ usmíval se Vlach po pikantní bitvě. „Pár vzpomínek proběhlo, ale soustředil jsem se na hru. V Olmiku byla super parta, pošpičkovali jsme se, něco narychlo prohodili.“

Olomoucký kapitán Martin Vyrůbalík na adresu někdejšího parťáka utrousil: „Je to hráč jako každý jiný od nich. Na tohle si nehrajeme. Je v mužstvu, které je v tabulce jinde, mají ambice na titul, sedí mu to tam. S hráči si rozumí. Přejeme mu to, ale že nám dal gól, neřešíme.“

Vlach za Třinec skóroval od výměny už popáté, teď se vrátil do sestavy po dvouzápasové pauze zaviněné virózou.

„Jsme rádi, že za to Roman vzal, jak jsme si představovali. Vyplnil nám mezeru v centru. Start měl parádní a po nemoci zase na to navázal. Jsme rádi, že Olomouc nám vyšla vstříc,“ děkoval soupeři třinecký trenér Václav Varaďa.

Olomouc by rovněž byla s výměnou spokojená, kdyby Irgl po minulém zápase ve Zlíně, v němž skóroval, netrčel na marodce.

„Říkali jsme si, že by výměna mohla prospět všem čtyřem - oběma hráčům i klubům. V útoku nemáme moc praváků, Irgl umí dát gól, je šikovný, ale provází ho zranění. Jsme s ním spokojeni, ale bohužel musí absentovat,“ štve olomouckého kouče Zdeňka Veneru citelná ztráta. Mimo sestavu je navíc i zadák Škůrek a do konce sezony také útočník Jergl.

„Návrat Škůrka s Irglem nedokážu odhadnout,“ lituje Venera.

Mora znovu doplatila na mizernou koncovku. Třinecký gólman Hrubec exceloval, hlavně pro Davida Ostřížka se stal noční můrou - vychytal ho v šesti případech.

Útočník Ostřížek tak na gól čeká útrpných třicet zápasů!

Domácí po vlažnější první třetině měli místy drtivý tlak a srovnání se dočkali v 48. minutě, kdy Jan Eberle dorazil Jaroměřského pokus.

Jenže v závěru ujel Růžička, využil špatného střídání Olomouce a rozhodl. „V první třetině nás Třinec přehrával. Promítl se do toho nešťastný konec ve Zlíně, kde jsme dostali gól pět vteřin před koncem a přišli o Škůrka a Irgla. Od druhé třetiny jsme měli navrch, ale trápí nás koncovka. Napočítali nám 47 střel a my dáme jeden gól. Růžička to trefí bekhendem do růžku a je hotovo,“ povzdechl si Venera.

„Tuhle sezonu nás Olomouc několikrát obrala o body, teď jsme zabrali. Hlavně v první třetině jsme měli výborný pohyb. Potěšil mě výkon celého týmu, byl to play-off hokej. Výsledek je pro Olomouc krutý. Za svůj výkon by si nějaký bodík zasloužila,“ uznal Varaďa.

Olomoucký Jan Káňa (s pukem) se snaží ujet dotírajícímu Romanu Vlachovi z Třince.

Oceláři zvítězili posedmé v řadě, naopak Olomouc prohrála šest z posledních sedmi střetnutí a pět zápasů před koncem základní části se o play-off třese na deváté pozici s náskokem tří bodů na jedenáctou příčku.

Navíc v příštím extra důležitém domácím souboji ve čtvrtek proti Pardubicím už bude kohoutům v brance chybět slovenský olympionik Konrád. „Bude to napínavé do posledního kola,“ tuší Venera. „Ale kluci to zvládnou,“ věří Olomouci její kat Vlach.