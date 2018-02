Kdo by nechtěl hrát za Třinec? Vlacha přesun z Olomouce těší

Nebylo zvláštní srazit tým, ze kterého v Třinci hostujete?

Člověk tady strávil rok, takže pár vzpomínek proběhlo, ale jen v rychlosti. V Olmiku byla fakt super parta, trošku jsme se pošpičkovali, na konci pozdravili. Spíš jsem se soustředil na hru.

Což dokazuje gól a asistence.

Popravdě - koho by to netěšilo. Už jsem pár týmů prošel, takže za mě to nebylo tak speciální. Ale pokaždé, když dáte gól týmu, ze kterého odcházíte, je to trošku jiné. Ale nemyslím si, že v tom bylo něco zvláštního.

Příliš jste trefu neslavil.

Já zase nejsem takový, že bych skákal do vzduchu, když dám gól. Jsem rád, zaraduju se, ale neměl jsem potřebu velice oslavovat.

Co rozhodlo zápas?

Určitě naše bojovnost, ve které jsme se Olomouci vyrovnali. Byl to úporný zápas, takový už play-off hokej. Olomouc potřebuje každý bod, věděli jsme, že to bude ubojované, jsou urputní, hrají tento hokej, který obvykle přináší body. Věděli jsme, že pokud se v tomto s nimi srovnáme, můžeme vyhrát, což se povedlo. Takže zaplaťpánbůh za tři body, to je perfektní. My také potřebujeme do tabulky body, je natřískaná. Tři body jsou pro nás nejlepší, co mohlo být.

V Třinci jste dal v jedenácti zápasech pět gólů. Slušná vizitka.

Určitě jsem spokojený. Třinec hraje zase jiný hokej než Olomouc, myslím, že mi vyhovuje víc. Samozřejmě co je teď, nemusí být za pár dní. Pořád říkám s pokorou a doufám, že to takhle bude pokračovat.

Pět zápasů jste čekal na body. Byl jste víc nahecovaný?

Byl jsem natěšený spíš skrz to, že jsem měl lehčí virózu a dva zápasy jsem nehrál. Chtěl jsem zase do toho trošku šlápnout a pomoct týmu. To, že se povedly dva body, je parádní. S tím jsem opravdu nepočítal.

Při gólu jste měl dost času i na dorážku.

Martin Růžička už mě tak jednou našel při mém prvním gólu v Třinci. On je urputný, za pukem jde. Zakřičel jsem na něj, říkal mi, že ještěže jsem zařval, protože jak byl v souboji, tak neviděl. Parádně to vybojoval. Já jsem to štěstím dostal do sítě, protože mi to moc nesedlo, ale na to se historie neptá, jak se říká.

Třinecký Roman Vlach (vpravo) se chystá na buly.

Výměna za Zbyňka Irgla byla nejprve na měsíc, potom se prodloužila do konce sezony. Mohl jste do toho mluvit?

Ne, ne, ne. Ale kdo by nechtěl zůstat v Třinci? Jsem maximálně spokojený, zázemí a všechno je prostě parádní. Nemluvil jsem do toho, snažil jsem se to ovlivnit jen výkony, naštěstí se to povedlo. Jsem rád, že měli zájem, abych zůstal dál.

A nepřekvapilo vás, že Olomouc na to přistoupila? Už když jste odcházel, měl jste solidní formu.

Když jsem odcházel, měl jsem solidní formu a přistoupili na to. Já si myslím, že Zbyňa Irgl je v hokeji pojem a pro Olomouc posila par excellence. Pokud slyšeli, že je možnost, aby Zbyňa nastupoval v Olomouci, tak by asi žádný tým neváhal. Nějakým způsobem se to dohodlo.

Zdá se, že Olomouci bez vás dochází dech. Bude v play-off?

Závěr je tak natřískaný, že rozhodují každé maličkosti. Myslím, že se do play-off dostanou. A na play-off jsou nepříjemné mužstvo. Pro ně bude zásadní se tam dostat. Přeju jim to. Kdo je v play-off chytne, bude to mít nepříjemné.