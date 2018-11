Plzeňský obránce Vráblík: Pohoda se vrátí, až uděláme úspěšnou šňůru

„Ale dostal jsem tam vždycky tak naloženo, že ani nevím, kam ty střely šly,“ líčil 28letý Vráblík.

Nabádají trenéři obránce, abyste takhle podporovali útok?

V dnešním hokeji to spíš jinak ani nejde, nemůžou dopředu chodit jen útočníci. Do ofenzivy i bránění se musí zapojit všech pět hráčů.

Zase jste vstřelili jediný gól, je to pak vzadu složitější, když každá chyba může tým srazit?

My do žádného zápasu nejdeme s tím, že góly dávat nebudeme. Pořád to chceme zlomit. Problém je, že často prohráváme, musíme dotahovat. Možná, kdyby se nám povedlo jít do vedení, tak se to pak s góly rozrhne. Zatím se to nedaří.

Olomouc měla víc vyložených šancí. Berete z tohoto pohledu ten získaný bod pozitivně?

Je to doma a chtěli jsme vyhrát. Po vítězství v Boleslavi jsme si přáli nastartovat nějakou šňůru. Ale ten zápas se vyvíjel nakonec tak, že asi za bod musíme být rádi. Přestože jsme reálně dva ztratili.

Jak se daří v šatně držet pozitivní náladu a víru, že se to zlomí?

Mančaft je tady výborný. Nálada je teď horší, to je logické. Nevím, proč nám tam třeba v Lize mistrů branky padají a v extralize to pak vypadá jinak. Ale musíme se všichni snažit naladit tak, abychom se dostali co nejdříve do herní pohody a zase vyhrávali.

Pomohlo by nějaké ubojované, vydřené vítězství?

To se nám povedlo v Boleslavi, ale stejně se to dnes neprojevilo. I když jsme se snažili. Kdybychom to zase urvali, je to lepší. Pohoda se vrátí, až na vítězství navážeme, uděláme úspěšnou šňůru.