Liberecký brankář Will: Turnaj ve Švýcarsku ukáže naši odolnost

Will tam poprvé otestuje svoji novou masku, kde nechybí zobrazení řvoucího tygra či znak Liberce.

Berete turnaj ve Švýcarsku jako svého druhu náhradu za Ligu mistrů, do které jste letos nepostoupili?

Určitě ano. Myslím, že to pro nás bude skvělý test stejně jako Liga mistrů. Mrzí nás, že jsme se do ní v tomto roce nedostali, ale i tohle pro nás bude výborné srovnání. Uvidíme, jak si stojíme v evropské konkurenci. Bude to jiný hokej a také to pro nás bude náročné, protože nás čekají tři zápasy a dlouhé cestování. Ukáže se naše odolnost a připravenost.

Ve Švýcarsku ale přece jen nepůjde o výsledky tolik jako v evropské soutěži. Dokáže se tým přesto motivovat?

Teď už není na co čekat. Liga se blíží a do startu sezony máme už jen čtyři zápasy, z toho tři ve Švýcarsku. Nikdo nechce jít do ligy s tím, že v přípravě prohrál hodně zápasů. O naši motivaci vůbec nemám strach.

Co říkáte soupeřům Ženevě, Fribourgu a Lausanne?

Co jsem měl možnost vidět, švýcarská liga je jedna z nejlepších v Evropě. Očekávám, že to bude hokej na vysoké úrovni, můžeme tam vypozorovat nové věci.

V posledním přípravném zápase jste vedli v Chomutově 3:0, ale přesto jste utkání ztratili. Bylo to varování?

Ano, ale témat k řešení je v létě víc. Letos máme na přípravu hodně času a můžeme si všechno v klidu projít.

Do ligy už nezbývá moc času. Říkáte si: Už aby to začalo?

Já rozhodně ano. Na druhou stranu toho chci co nejvíc natrénovat a zkusit si co nejvíc věcí. V nové sezoně budou platit nová pravidla a očekávám, že ve Švýcarsku, kde sídlí IIHF, na to budou velice přísní. Bude to pro nás dobrý test před ligou.

Brankářů se nová pravidla dotknou zmenšením brankoviště nebo omezenou možností přikrýt puk. Co tomu říkáte?

Je důležité se s tím popasovat, a ne se prvních deset kol divit, že člověk přikryl puk tam, kde nemá. Nová pravidla slouží ke zrychlení hokeje a já jsem pro. Rád hraju s hokejkou a rád rozehrávám. Myslím ale, že z toho bude vyplývat víc chyb. Někdy gólmanovi nezbývá než puk přikrýt, teď bude muset rozehrát nebo riskovat dvě minuty.

I v přípravě na suchu jste letos trávil dva dny v týdnu na ledě: jeden s týmem a jeden speciálním brankářským tréninkem. Jaké to bylo?

S koučem brankářů Martinem Láskou jsme se už po konci minulé sezony shodli, že by bylo dobré zařadit do přípravy jeden trénink na ledě. Jsem rád, že nám to vedení umožnilo, nebylo to zadarmo. Věřím, že nám to v sezoně pomůže.

Minulý týden jste byl na reprezentačním soustředění v Přerově. Jak jste to prožíval?

Byla pro mě čest tam být. Je super, že jsme poznali nový realizační tým, a pokud dostanu příště pozvánku, půjdu do známého prostředí. Byl jsem z toho nadšený a doufám, že to nebylo naposled. Udělám všechno pro to, abych se do reprezentace podíval i v sezoně.