Extrémně kvalitní výkon, hráli jsme srdcem, těší libereckého Willa

„Jsem hrozně rád, že jsme dokázali odpovědět na prohru v Litvínově (2:6). Když už prohrajeme, tak to soupeř musí mít proti nám extrémně těžké, což v pátek neplatilo. Proti Kometě jsme ale předvedli extrémně kvalitní výkon,“ těšilo Willa.

Za stavu 4:2 jste zabránil snížení soupeře a z protiútoku váš tým dal gól. Jak důležitá to byla chvíle?

Byl to z mé strany samozřejmě důležitý zákrok, ale dělat tohle pro kluky je moje práce, protože oni hrají výborně a já jsem od toho, abych udělal jeden dva klíčové zákroky a oni se na mě mohli spolehnout. Dneska jsme hráli obětavě jeden za druhého, srdcem.

Měli jste vůbec čas v rychlém sledu zápasů vyříkat si páteční debakl v Litvínově?

Dost důrazně jsme si k tomu něco řekli, nikdo nebyl spokojený. Proto jsem velice rád, že jsme v zápase s Kometou dobře odpověděli. Extraliga sice běží rychle, to je fakt, ale když je něco hodně viditelného, je třeba na to upozornit.

Jak se vám osobně podařilo hodit za hlavu pachuť z pátečních inkasovaných gólů?

Ve dvanáct večer den skončí stejně jako dnes po výhře. U gólmana je důležitá krátká paměť. Platí to po neúspěšném utkání, ale i přímo v zápase, když dostane gól. Nemá cenu se v tom pitvat a brát si do hlavy, co se stalo či stane. Chce to nechat věci plynout, nějak to dopadne.

Sledujete své brankářské statistiky?

Vůbec ne, to bych se zbláznil. Někdy to člověka láká se podívat. Já ale letos nemám nějaké hvězdné statistiky, takže mě to nenutí.

Doma jste vyhráli šestkrát v řadě, zatímco venku jste pětkrát prohráli. Proč ten velký rozdíl?

Nevím. Každý tým doma hraje trochu líp. Vloni jsme nakonec byli venku velice silní. V úvodu letošní sezony jsme u soupeřů hráli dobře, v poslední době se nám tolik nedařilo, ale věřím, že to zase nakopneme správným směrem.