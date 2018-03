Marosz u nás restartoval kariéru, libuje si pardubický manažer Salfický

Marosz: Roli hrálo i narození dcerky Do Pardubic přišel na začátku letošní sezony, ihned se zařadil mezi nepostradatelné hráče party, která dotáhla Dynamo na šesté místo po základní části. Nyní válčí ve čtvrtfinále s Třincem - svým bývalým týmem. Útočník Rostislav Marosz se v Pardubicích dokonale zabydlel. Východočeské město, které je hokejem doslova posedlé, si oblíbil a svým podpisem stvrdil, že jej bude reprezentovat i v příštích sezonách. Čekal byste po svém podzimním příchodu do Dynama, že se tu takhle usadíte?

Už když jsem do Pardubic přišel, chtěl jsem ukázat, že lední hokej hrát umím. Doufal jsem, že bych tu mohl vydržet, to se povedlo a jsem za to moc šťastný. Vaše místo je v první lajně vedle mistra světa Tomáše Rolinka a bombarďáka Petra Sýkory. To musí být paráda, ne?

Mohu hrát na centru ve formaci, kde jsou na obou křídlech obrovské osobnosti. Tomáš Rolinek je neskutečný kapitán a dříč. Petr Sýkora je zase obrovský pan hokejista. To, kolik nasypal branek, rozhodně není náhoda. Jeho střela je neuvěřitelná. Petr má instinkt zabijáka. Jak jste se zabydlel v pardubické kabině?

V Pardubicích se mi moc líbí. Je to tu takové klidné, možná tomu nahrávají i výsledky. Oproti nedávné době zde není žádná panika a vše se řeší s klidem. To mi vyhovuje. A co město?

S ním jsem také velmi spokojený. Pardubice mají hezké centrum a také fajn parky, kde se dá hezky projít a vyčistit si hlavu. Na východě Čech nejste sám. Nedávno se vám navíc narodila dcera, že?

Rodinu jsem založil už v Třinci, tady jsme dcerku akorát přivedli na svět. Líbí se nám tady všem, i to hrálo svou roli při našem rozhodování. Dynamo buduje tým pro další roky a postupně by rádo nahoru. Generální manažer Salfický do vás vkládá velkou důvěru…

To mě může jen těšit, moc si toho vážím. Uvědomuji si však, že tu důvěru budu muset na ledě splatit svými výkony. Dostal jsem k tomu velkou příležitost a rozhodně ji chci naplno využít.