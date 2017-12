Jsem sváteční střelec. Už mi to končí, vtipkuje Olesz po dvou trefách

Oba góly jste dal přesnými trefami do horního rohu branky. Získal jste čtyři kanadské body. Takže vydařený zápas?

Ne. Ale jsem za to rád. Sezona se nějak vyvíjí, šancí mám nespočet a někdy to spadne do brány ani nevím jak, jindy ne. Musím ale vyzvednout výkon ostatních kluků.

Na konci první třetiny jste hráli ve třech, ale nepustili jste hosty vůbec ke střele. Čím to bylo?

Když se podíváte, jak přesilovky hrají, musíte něco obětovat. Hlavně jejich první formace s Klepišem je v tom nebezpečná. Navíc v minulých zápasech dávali dost gólů z přesilovek. Někdy to je jako šachy, v nich také musíte něco pustit, abyste získali výhodu.

Co jste obětovali vy?

Nemohu vám říct všechno. Ale tím, že jsme se ubránili, jsme získali psychickou výhodu.

A vzápětí ve čtyřech jste šli do vedení 1:0.

To nám pomohlo. Ale i za toho stavu měli hosté velké šance. Podržel nás Patrik Bartošák, chytil i trestné střílení. I tam se ten zápas lámal.

Na ten první gól jste nahrával Markovi Hrbasovi. Byl to stý gól Vítkovic v této sezoně. Máte vypsaný nějaký bonus?

Dva góly jste dali v oslabení. Celkem v sezoně jste takto skórovali už šestnáctkrát. V čem to je?

Těch aspektů je více. Když jdete na přesilovku, tak nemyslíte tolik defenzivně. Na ledě tak jsou někdy čtyři útočníci a jeden obránce, a když puk dobře vyhodíte, většinou jedete dva na jednoho. Vychází to z obrany.

Máte už osm výher v řadě. Je na týmu znát euforie?

Ne, tady těm mladým klukům nemůžete povolit nic. Sezona pořád běží a to důležité ještě přijde. Extraliga je extrémně vyrovnaná. Teď se můžeme radovat, ale už ve čtvrtek nás čeká zápas v Jihlavě.