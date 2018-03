Na Kometu se směje semifinále. Vítkovice byly nervózní, všiml si Hruška

Proč myslíte?

Jsem rád, že to skončilo 4:0. Podle mě je nejhorší v play off vyhrát jeden zápas 7:0 8:0, protože druhý den je těžší se nastartovat. Soupeř naopak jde do dalšího zápasu ze zabezpečené obrany. Několikrát se mi stalo, že to není nic dobrého. Dohrálo se to v poklidu, vyhráli jsme, máme třetí vítězství a zítra jedeme znova.

Po první třetině jste i díky vaší trefě vedli 3:0, hned v úvodu druhého dějství jste přidali další gól. To Vítkovice asi zlomilo, že?

Vždycky je příjemné, když dáme první gól a potom rychle přidáme druhý. Soupeř znervózní, zároveň věděl, že v sérii vedeme 2:0 na zápasy, což mu taky nepřidalo.

Předchozí partie ve Vítkovicích byly mimořádně vyrovnané. Čím jste soupeře ve třetím duelu zaskočili?

Nevím, na co si dávali pozor oni, ale my jsme měli dobrý pohyb, snažili jsme se to cpát do brány. Z jedné z dorážek padl první gól, což nás uklidnilo a je naopak znervóznělo. Potom udělali nějaké fauly, vlastně ani nevím, jestli jsme dali gól z přesilovky...

Ten čtvrtý padl. Po něm jste evidentně trochu zvolnili. Souhlasíte?

Prostě to vyšlo, jak jsme potřebovali. Náš plán byl nezranit se a v poklidu to dohrát. To se myslím všechno povedlo.

Brněnští hokejisté slaví branku do sítě Vítkovic během čtvrtfinále play off.

I vítkovičtí hráči se zdáli ve druhé třetině opaření. Co vy na to?

Oni se snažili to dohrávat, my jsme si naopak řekli, že si musíme dávat rychle puky od hokejky, aby každý měl čas se na souboje připravit. Jestli se potom soustředili na hokej, nebo na dohrávání, to je na divákovi. Já myslím, že jsme si to zkušeně pohlídali.

Pozorujete, jak soupeř mění hru, aby na vás vyzrál?

Ne, já to nevnímám nějak. Myslím, že hrají pořád stejně. Je důležité se soustředit na naši hru. My jsme ti, co vedou. Nepotřebujeme se přizpůsobovat jejich hokeji. Oni musí najít recept na nás a doufám, že se jim to nepodaří.

Hotovo může být už v neděli. Vítkovice budou pod tlakem, což bude vaše výhoda, ne?

Negativní bychom být nemuseli, zatím se nám to vyvíjí, jak jsme chtěli. Nesmíme polevit a pokračovat v tom, co funguje. Naopak když prohráváte 0:3, v hlavách to být musí. Neznám nikoho, že by nad tím nepřemýšlel, že může být konec. Na naší straně bude výhoda, ale i když je to 3:0, ten poslední krok bude hrozně těžký. Musíme hrát furt stejně a co mají v hlavě oni, nás nemůže zajímat.