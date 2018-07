Červeného odchod na druhý pokus: Rád se do Hradce vrátím

Na rozdíl od loňského léta, které osmadvacetiletého hokejistu s jihočeskými kořeny uprostřed přípravy vrátilo do Hradce, letos k dohodě se zahraničním zájemcem o jeho služby nakonec došlo.

„Loni byla situace trochu jiná, ale nelituji, že to tak dopadlo. v Hradci jsem vždycky rád hrál a rád se tam zase vrátím,“ říká hráč připravující se na novou hokejovou zkušenost. V dresu bratislavského Slovanu se bude v příští sezoně pokoušet prorazit v Kontinentální hokejové lize.

Jste spokojen, jak to letos nakonec dopadlo?

Určitě. Hradec mám moc rád, ale teď bych chtěl zkusit něco jiného a posunout se zase o kousek výš. Beru změnu i tak, že bych se nerad uspokojil, každý by se měl snažit posouvat.

Rudolf Červený Osmadvacetiletý hokejový útočník posledních pět sezon odehrál v hradeckém Mountfieldu.

S hokejem začínal v Českých Budějovicích, odkud pochází a kde se z mládežnických týmů propracoval až do prvního.

Až do přesunu Mountfieldu z Českých Budějovic do Hradce Králové hrál většinou právě v tamním týmu.

Výjimkou byly sezony 2007/2008 a 2008/2009, kdy nastupoval v nižší zámořské soutěži WHL, po návratu do Evropy posbíral vedle extraligových startů za České Budějovice i několik prvoligových (Tábor, Písek, Mladá Boleslav).

V roce 2013 přešel s celým klubem Mountfieldu do Hradce Králové, kde působil následující pět sezon až do letošního jara.

V minulé se s 21 góly stal v základní části extraligy nejlepším střelcem Mountfieldu, v kanadském bodování skončil druhý za kapitánem Jaroslavem Bednářem.

Už před minulou sezonou byl ve hře jeho odchod do zahraničí, nakonec k tomu ale nedošlo a ještě během letní přestávky se do do hradeckého týmu vrátil.

Má zkušenosti z mládežnických reprezentací, v seniorské dosud odehrál pět zápasů (sezony 2015/16 a následující), střeleckého zápisu se nedočkal.

Málem jste se z extraligy posunul už před rokem, proč to nakonec nevyšlo, i když zájemci prý byli?

Právě proto, že jich bylo víc, a nikdo nepřišel s tím, že by se dohodl napevno. Několikrát jsem slyšel Ještě týden a když se to opakovalo, nechtěl jsem už čekat.

Neměl jste problém přijít zpátky do klubu, jemuž jste dal najevo, že byste ho rád opustil?

Vůbec ne. S vedením a s trenéry jsem měl a mám skvělé vztahy, byli jsme neustále v kontaktu a jsem jim vděčný, že mi loni i letos vyšli vstříc. Loni jsem se rozhodl zůstat a udělal jsem dobře. Budoval se silný tým, měl před sebou velký cíl, nelituji vůbec, a tak i letos jsem smlouvu s Mountfieldem jen na rok přerušil a neměl bych problém se sem zase vrátit.

Váš odchod do Slovanu vyšel najevo už na konci května, ale pak se několik týdnů čekalo, než bude oficiálně oznámen i ze strany Slovanu. Neměl jste obavy, že to nedopadne dobře?

Neměl, i když ve chvíli, kdy jsem se v Hradci rozloučil s týmem, přerušil letní přípravu a oznámil, že využiju výstupní klauzuli, přeruším smlouvu a půjdu do Slovanu, ještě všechny podpisy na smlouvě nebyly. Neměl jsem ale pochybnosti, že to dopadne dobře, a brzy se to potvrdilo. Pak ale ještě chvíli trvalo, než byla smlouva zaregistrována, a proto se to tak protáhlo.

Slovan má pro příští sezonu nového kouče, kterým se stal Vladimír Országh. Měl jste možnost s ním už mluvit?

Ještě před tím, než jsme se definitivně domluvili. Bylo mi řečeno, že by mě v týmu rád měl, což pro mě byl jeden z důležitých okamžiků při konečném rozhodnutí.

Slovan dává přes léto dohromady z velké části nový tým, co o jeho skládání soudíte?

Sleduji to a myslím si, že bude velmi kvalitní. Velmi důležité ale bude dát dohromady partu, až se v polovině července sejdeme ke společné přípravě. Mám pocit, že v týmu jsou hráči, kteří chtějí vyhrávat. Pro nás podle mě bude důležité chytit začátek sezony, od toho se bude hodně věcí odvíjet.

Přestupem do Slovanu se asi hodně změní váš hokejový život, hlavně vám přibude cestování. Jste na to připravený?

Je pravda, že Hradec v tomhle měl v extralize výhodu, protože leží prakticky v polovině republiky. S tím, že se to teď změní, ale problém nemám, jsem zvyklý si otevřít knížku nebo internet, tohle mi vadit nebude. Ostatně je to pro všechny stejné.

Co rodina? Nedávno jste se oženil, brzy očekáváte dětský přírůstek...

Zatím je plán takový, že manželka má vyjednaný porod v Českých Budějovicích, odkud pocházím, a pak se kompletně přestěhujeme do Bratislavy. Už jsem bydlení i sehnal, je to kousek od stadionu, mělo by to vyhovovat. A pro cesty do Českých Budějovic to bude podobné jako z Hradce, když to vezmeme přes Rakousko, je to skoro stejně daleko.

Váš odchod z Hradce uzavřel jednu kapitolu v historii Mountfieldu, protože jste byl poslední, kdo zažil přesun z Českých Budějovic do Hradce. V uplynulé sezoně s vámi ještě hráli René Vydarený a Jiří Šimánek, ti hned ale po jejím skončení věděli, že končí. Vy až mnohem později.

Tohle by mě před pěti lety opravdu nenapadlo, ale je to tak. Byl jsem poslední mohykán, tehdy bych se tomu asi divil.

Jak jste před pěti lety přijal fakt, že se celý klub stěhuje z Českých Budějovic, kde jste doma, právě do Hradce?

Bylo to hodně neobvyklé, často se to nestává, myslím si, že tehdy nikdo nečekal, že to takhle dopadne. Bylo to složité, ale ačkoliv z Českých Budějovic pocházím, tehdy jsem tu změnu docela přivítal. Byl to nový impuls, protože jsem byl v Budějovicích od malička. Najednou tady bylo nové město, noví lidé, myslím si, že nás to i nakoplo.

Asi i proto, že vám hned první sezona v Hradci jako týmu vyšla.

Určitě, vzhledem k tomu, co jsme absolvovali, byla velmi úspěšná, hráli jsme dobrý hokej, chytili se hradečtí diváci, hodně nám pomáhali, což zůstalo. Možná i díky tomu přesunu se vytvořila velmi dobrá parta, odehráli jsme velmi dobře základní část. Sice jsme pak hned ve čtvrtfinále vypadli se Zlínem, ale to byl pozdější šampion, takže to na dobrém hodnocení nic nemění.

A další sezony?

Myslím si, že se každou další navazovalo na tu první, byla radost v takovém týmu hrát. Hlavně proto, že chtěl vyhrávat. Hodně si vážím toho, že jsem mohl být jeho součástí. Bylo vidět i podporu města, všechno fungovalo.

Teď ale před sebou máte novou výzvu, jak se na ni připravujete?

Zatím v Českých Budějovicích s několika hráči, kteří jsou také odsud, trénují s námi třeba Tomáš Mertl či Milan Gulaš. V polovině července bychom se měli sejít v Bratislavě, na začátku srpna začneme hrát přípravné zápasy a na začátku září vše vypukne.

Prý se musíte připravit na to, že hala Slovanu nebude teď v létě k dispozici.

S tím by neměl být problém, budeme trénovat jinde. V hlavní hale se vzhledem k mistrovství světa předělává část technického zázemí, jinak je to výborná aréna, měl jsem možnost si ji už prohlédnout. I vzhledem k tomu, že v Bratislavě je o hokej zájem, se opravdu těším.