Hradecký střelec Červený po výhře: Všichni viděli, že to ideální nebylo

„Pomohla nám nedisciplinovanost soupeře,“ musel přiznat Rudolf Červený, střelec vítězné hradecké branky. Mužstvo tím alespoň pro tuto chvíli zažehnalo možné změny ve svém kádru, které po nevýrazném vstupu do soutěže připustilo vedení klubu.

„Budeme asi muset sáhnout k trejdům, aby si někteří hráči uvědomili, že sezona již začala,“ uvedl na klubovém webu generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček ještě před včerejším duelem s Mladou Boleslaví.

Mountfield šel do sezony s velkými plány. Ty zatím zůstávají nenaplněny, mužstvu se nedaří tak, jak si po velkých letních změnách šéfové klubu představovali. „Hráči vstoupili do sezony velmi vlažně s pocitem, že papírová sestava asi přinese výsledky sama. Nechtěl bych hovořit o jednotlivcích. Těch hráčů, kteří by měli přidat, je více,“ poznamenal manažer.

Včera to dlouho vypadalo, že jeho slova dojdou naplnění velmi záhy. Mountfield se opět střelecky trápil, vstřelit gól se mu ne a ne podařit, navíc krátce po polovině zápasu inkasoval a prohrával. Naštěstí ale v poslední třetině skóre otočil. „Jak Maxwell chytal výborně, právě ty dvě střely, které pustil, nebyly z nejtěžších,“ komentoval oba včerejší hradecké góly Červený.

Přes výhru si samotní hráči uvědomují, že hra se stále příliš nedaří. „Všichni viděli, že to nebylo ideální. Snažíme se, ale máme jedenáct nových hráčů,“ podotkl Červený.

V nedělním utkání se teprve podruhé v sezoně do hradecké branky postavil Patrik Rybár, který její začátek nestihl kvůli zranění. Podobně to vypadalo i loni, kdy v Hradci začínal jako trojka a začal chytat ve chvíli, kdy se týmu nedařilo. Přinese opět týmu štěstí?