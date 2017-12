Ruští hokejisté mají v nominaci na Channel One Cup i Kovalčuka s Dacjukem

V sedmadvacetičlenném výběru kouče Olega Znaroka je patnáct jeho svěřenců z Petrohradu. Deset zástupců má v nominaci CSKA Moskva. Z dalších klubů se dostalo pouze na brankáře Vasilije Košečkina z Magnitogorsku a obránce Ilju Ljubuškina z Jaroslavle.

Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný mistr světa z let 2008 a 2009 Kovalčuk za sbornou nehrál od loňského Channel One Cupu a předtím chyběl v ruském výběru rovněž celý rok. O pět let starší Dacjuk, který má zlato z MS 2012 a dvakrát vyhrál Stanleyův pohár s Detroitem (2002 a 2008) se vrací rovněž po roce.

V kádru je i dalších osm mistrů světa. Útočník Sergej Širokov byl u titulů v letech 2012 i 2014. Zlato z roku 2009 má Košečkin, o tři roky později byl v úspěšném kádru vedle Širokova také další forvard Jevgenij Ketov. Na triumfu před třemi roky v Bělorusku se podíleli beci Anton Bělov, Jegor Jakovlev a útočníci Šipačov, Sergej Kalinin a Sergej Plotnikov.

Zadák Vjačeslav Vojnov má stejně jako Dacjuk dva prsteny za vítězství ve Stanleyově poháru - radoval se v letech 2012 a 2014 s Los Angeles. Bez zkušeností z velké mezinárodní akce jsou jen beci Ljubuškin, Dinar Chafizullin a útočníci Ilja Kablukov, Michail Grigorenko, Kirill Kaprizov, Maxim Šalinov.

Rusové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 14. prosince proti Švédsku, o dva dny později změří síly s Kanadou a v neděli uzavřou vystoupení v generálce před olympijskými hrami v Pchjongčchangu proti Finsku. Na listopadovém turnaji Karjala skončili ruští hokejisté se šesti body ze tří zápasů druzí.