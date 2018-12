Hromadná bitka v Rusku. Prali se devítiletí hokejisté i jejich rodiče

Derby v ruské republice Baškortostán bývají vždy vyhrocená. Jak uvádí server Sport-Express.ru, nejen na závodní, ale také na amatérské úrovni končívají utkání mezi rivaly Sterlitamakem a Ufou rvačkami, někdy i se zapojením diváků.

U devítiletých capartů by to ale čekal jen málokdo. Páteční střetnutí žákovských výběrů se ovšem zvrtlo do té míry, že někteří z rodičů brali jako svoji povinnost zapojit se do hromadné roztržky.

Hromadná rvačka devítiletých hokejistů ve Sterlitamaku:

„Nejhorší na celé situaci je to, že podobné chování rodičů není zdaleka výjimečné. Krvelačné chování některých opilých jedinců se stává běžnou součástí naší hokejové kultury,“ stálo ve vyjádření hokejového klubu z Ufy. „To, co je vidět na videu, je ještě slabý odvar. Rodiče se do sebe kolikrát pustí přímo před zraky svých dětí.“

Za incident ve Sterlitamaku mohla podle ředitele ufské hokejové školy Vjačeslava Chajeva také nekompetentnost mladého sudího, jenž utkání řídil. „V zápase se dopustil několika chyb, kterými způsobil vyhrocenou situaci,“ vysvětloval své nařčení Chajev.

„Spolu s trenérem jsme celý incident rozebrali, měli jsme konzultaci i s dětmi a rodiči. Ano, šarvátky k hokeji patří, ale my chceme, aby naši odchovanci ctili zásady čestného boje,“ řekl Chajev a dodal, že při hromadné pranici nebyl naštěstí nikdo zraněn.