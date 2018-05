MS V HOKEJI

„Je to zabiják,“ popsal gólový instinkt kapitána soupeře pro Sport-Express.ru obránce Bogdan Kiselevič. McDavid přihrával na oba góly, jimiž si Kanada vybudovala v úvodu rychlé vedení 2:0.

„Severoameričané mají silné začátky zápasů,“ ohlížel se trenér sborné Ilja Vorobjov. Češi by o tom mohli vyprávět, vždyť i oni museli dotahovat stejnou ztrátu v paralelně hraném čtvrtfinále s USA.

McDavid, který se 108 body nenašel v základní části NHL přemožitele, měl prsty také v rozhodující akci utkání. Rychlou přihrávkou, již nepokryl ani klečící Kiselevič, připravil dokonalou nabídku pro vítězný zásah O’Reillyho v prodloužení.

„Proti jejich lajně jsme na led posílali naši čtvrtou řadu. Ta si v plném počtu vedla celkem dobře,“ bilancoval kouč Vorobjov. Jenže ze čtyř ruských vyloučení vytěžila Kanada hned tři přesilovkové branky.

Očekávání nenaplnila elitní ruská formace Kaprizov-Dacjuk-Gusev, která si v divoké přestřelce nepřipsala ani bod. „Proti takovému soupeři se jim nepodařilo prodat své přednosti,“ odpovídal novinářům po utkání ruský kouč.

Kromě vynikajícího McDavida ale Rusové řešili ještě jeden podstatný moment zápasu. Vyloučení Kirilla Kaprizova v prodloužení, jehož lehkou sekeru ocenili rozhodčí dvouminutovým trestem. Kaprizov si nakonec odseděl jen 82 vteřin, než ho z trestné lavice vyhnala rozhodující branka.

„Bylo to přísné, o tom můžeme polemizovat. Písknout se to dalo. Nerozmazávejme to,“ nechtěl podlehnout emocím Vorobjov. „Myslel jsem, že to nechá být,“ říkal těsně po utkání na adresu hlavního sudího Aleksiho Rantaly samotný Kaprizov. Bohužel pro něj, finský rozhodčí vylučoval. A O’Reilly následně rozhodl o výhře 5:4.

Obhájci únorového olympijského zlata z Koreje se tak museli pakovat ze světového šampionátu už ve čtvrtfinále. Kouč Vorobjov na otázku, v čem vidí rozdíl mezi vrcholícím MS a olympijským turnajem, odpověděl: „Viděli jste tu McDavidovu přihrávku? Pak se nemůžete takhle ptát,“ narážel na fakt, že pod pěti kruhy nestartovali hráči z NHL, natož pak král bodování celé soutěže.

V Pchjongčchangu ještě stál na střídačce sborné Oleg Znarok, úspěchy ověnčený kouč byl ale z funkce nečekaně odvolán v polovině dubna. Vedením národního výběru byl pověřen jeho asistent Vorobjov.

Když musel po konečné na MS odpovědět na dotaz, zda uvažuje o změně svých asistentů před následující sezonou, vzal si to osobně: „Jakou příští sezonou? Střílíte si ze mě?“

Posléze se uklidnil. „O trenérech rozhoduje federace. Já byl vůbec překvapený, když jsem zjistil, že povedu tým na tomhle turnaji.“ Šanci ukázat trenérský um v roli hlavního kouče měl kvůli časovému tlaku jen minimální. Dostane další prostor?