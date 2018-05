MS V HOKEJI

„Znarok měl konflikt s Romanem Rotenbergem, což je vlivný synáček jednoho oligarchy. A ukázalo se, že vazby jeho táty na Putina jsou silnější než Znarokovy,“ popisuje novinář deníku Izvěstija Vladimir Raush.

V Česku Znarokův odchod překvapil. Co u vás?

Také a zvlášť když vyšlo na povrch, co za tím bylo. Měl konflikt s Romanem Rotenbergem, což je první náměstek hokejové federace a druhý muž ruského hokeje po Treťjakovi. Taky je to boss klubu SKA Petrohrad, ale co je nejdůležitější, je to syn jednoho ruského oligarchy a blízkého přítele Putina, Borise Rotenberga. Přes tatínka získal obrovský vliv a moc. Měl se Znarokem konflikty, protože ten nestrpěl, aby se někdo montoval do trenérských záležitostí. Pořád se vyhrávalo, a tak musel Rotenberg zatnout zuby. Sice získal olympijské zlato, ale když s Petrohradem těsně vypadl v semifinále Gagarinova poháru s CSKA, Rotenberg toho využil. A když se pakoval z Petrohradu, musel odejít i od reprezentace. Petrohrad je taková základna sborné, a kdo je hlavním koučem tady, je i trenérem reprezentace.

Oficiálně ale Oleg Znarok zůstal konzultantem ruské reprezentace?

Má smlouvu, která je zřejmě těžko vypověditelná, tak ho svaz musel nechat hlavním trenérem a z Vorobjova udělali výkonného hlavního kouče. Znarok je konzultant, zůstal v Moskvě a sedí na telefonu. Prý je ochoten poradit. Ale to je největší blbost. Vorobjov je hlavní kouč, a přece nebude volat nějakému strýčkovi do Moskvy a radit se osestavě. Ale díky této fintě mohli odstranit Znaroka tak, aby se kvůli smlouvě nesoudil.

Myslel jsem si, že je Znarok Putinovým přítelem.

Ano, říkalo se, že Znarok je víc než kouč. Že má obrovskou autoritu, vliv. Putin ho zná, několikrát ho pozval do Kremlu a myslelo se, že jen tak odstavit Znaroka nejde. Život ale ukázal, že Rotenberg je pro Putina víc. A že vazby jeho tatínka na prezidenta jsou silnější než samotného Znaroka.

Prý odstoupil i kvůli tomu, že na rozdíl od hráčů nedostal za olympijské zlato luxusní vůz, který chtěl prodat a prémie rozdat masérům a kustodům. Je to pravda?

Taky to byl důvod. Problém byl, že trenérský štáb nedostal luxusní auta jako hokejisté. Znarok upozorňoval, že to není fér. Zaprvé to bylo slíbené a zadruhé i kdyby nebylo, tak trenéři jsou víc než mančaft. Byl to ale podraz. Mančaft byl vyznamenán, trenéři ne. Ale byl to jen kamínek do mozaiky.

Navzdory událostem tým na šampionátu v Dánsku šlape. Jste překvapen?

Byl jsem zvědavý, jak to dopadne. Háček je ještě v tom, že u týmu zůstali dva trenéři z bývalého sboru – Žamnov a Nikitin. K tomu přibyli dva noví asistenti a hlavní kouč. Byla otázka, jak se dají dohromady. Jak lidé od Znaroka přijmou vetřelce. A jsme překvapení, jak to funguje. Tři výhry a skóre 20:0 jsou skvělá vizitka po propadáku, kdy v přípravě prohráli pět zápasů v řadě. Soupeři ale zatím nebyli moc silní. Znarok byl diktátor, ras. Uměl hráče sprdnout, i když se jich zároveň uměl před tlakem zvenčí zastat. Vorobjov je lidštější, působil v Německu a přebral západní styl. Víc komunikuje. A můžu přidat ještě jednu perličku.

Jakou?

Mluvil jsem tady s jeho tatínkem Petrem. Ilja nedávno vedl jednání s Omskem, bylo to vážné, skoro před podpisem. Pak mu najednou zavolalo vedení klubu, že mu smlouvu nemohou dát. Vyšlo najevo, že už tehdy měl zájem Petrohrad. Jeho sponzorem je Gazprom, zatímco sponzorem Omsku Sibněft, což je dceřiná společnost Gazpromu. Ten jako silnější pes řekl: Na toho nám nesahejte, ten je náš! Vorobjov sice ještě není oficiálně koučem Petrohradu, ale jeho otec mi řekl, že vše klaplo. Asi vyčkávají, aby dobře dopadlo mistrovství a oni pak s klidem mohli oznámit, že triumfátor jde do Petrohradu.

Do Ruska míří i český reprezentační kouč Josef Jandač. Jak to vnímají místní?

Z ruského pohledu to není žádná událost. Magnitogorsk byl proslulý, že tam působili cizinci. Žádné překvapení, žádné haló. Jiná otázka je, jak tam pan Jandač uspěje. Bude to mít těžké, protože to není klub z Moskvy, z evropské části Ruska. Je to klub z Uralu, což je zvlášť obtížné.

V čem?

Tlak je všude. Ale je to menší průmyslové město, kde není nic k pohledání. Je daleko od Moskvy, Petrohradu, daleko od Česka. Bude mít strašně těžké létat za rodinou. Není to Moskva, kde je Český dům, kde jsou krajané všichni pohromadě. To bude velká psychická zátěž. Navíc odešel Honza Kovář, takže to bude dvakrát tak těžké. Řekl bych, že je to pro něj určité riziko.