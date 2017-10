Rekordy, třeste se! Ruští hráči opanovali individuální statistiky NHL

O střeleckých schopnostech Alexandra Ovečkina už bylo řečeno i napsáno snad vše. Jedna z největších ikon ligy ale hned v prvních utkáních oprašovala dějiny. Třicetiletý snajpr totiž nasázel hattrick v prvních dvou duelech. Stal se tak čtvrtým hráčem historie, jemuž se to povedlo. Jenže zbylá trojice to dokázala v roce 1917…

„Jsem střelec, je to moje práce,“ vysvětloval mimořádný počin jako samozřejmost Ovečkin. Když měl po dvou střetnutích na kontě 7 branek, fanoušci Washingtonu si spočítali, že ve stejném tempu jich bude mít na konci základní části 287. Takové číslo je samozřejmě z kategorie sci-fi, „Alexandr Veliký“ navíc ze zběsilého skórování zvolnil. Přesto je s devíti trefami stále nejlepším střelcem ligy a z jeho mušky těží další ruský spoluhráč z Capitals.

Jevgenij Kuzněcov připravil krajanovi všech úvodních sedm zásahů, čímž famózně odstartoval svou bodovou sbírku. Ačkoliv sám gólmana soupeře ještě nepřekonal, s jedenácti asistencemi je nejlepším nahrávačem ligy. V celkovém bodování mu patří dělená druhá příčka.

Tu první drží další rozjetý střelec Nikita Kučerov z Tampy. Ten, na rozdíl od Ovečkina, v nastaveném rytmu zatím dál pokračuje. V posledním zápase totiž skóroval již posedmé v řadě. Pokud se trefí i v utkání v noci ze čtvrtka na pátek v Columbusu, vyrovná výkon Waynea Gretzkyho. Rekord drží Mike Bossy, jehož gólová série trvala 10 úvodních zápasů v řadě.

„Snažím se na to moc nemyslet, jde mi jen o to, pomoct týmu,“ řekl skromně čtyřiadvacetiletý útočník. Bere na vědomí, že sezona bude ještě dlouhá. „Ale povedený začátek je rozhodně super věc, dodá týmu sebevědomí.“ Když se ho novináři po utkání s Detroitem zeptali na recept, díky kterému se mu střelecky daří, pobavil všechny přítomné suchou odpovědí. „Mířím na branku.“

Bobrovskij s Vasiljevským potvrzují kvality

Tu také často trefují soupeři Tampy, proto nejsou čísla brankáře Andreje Vasiljevského nikterak ohromující. Průměr tří gólů na zápas a úspěšnost zákroků 91,4 % ale nevystihují formu, s jakou se ruský gólman potkal. V každém z šesti střetnutí vytasil na střelce protivníků důležité zákroky, díky nimž Lightning dobývali vítězství. Vasiljevskij jich má na kontě pět, což z něj v tomto směru dělá nejlepšího v lize.

V průměru inkasovaných gólů na zápas naopak vyniká Sergej Bobrovskij z Columbusu. Blue Jackets rozjeli sezonu ve velkém stylu a společně s New Jersey se dělí o první příčku v Metropolitní divizi. Dvojnásobný vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL vlastně splňuje to, co se od něj čeká. Jenže aby se tým dostal konečně přes první kolo play-off, budou se muset potkat s formou také ostatní spoluhráči. Zatím to vypadá slibně.

Nebývale rozjeté je také Toronto, tažené mladými superhvězdami. Z toho těží obránce Nikita Zajcev, který je společně s parťáky Austonem Matthewsem a Williamem Nylanderem nejlepší v kategorii +/-. Trojice posbírala shodně po deseti kladných bodech a fanoušci Maple Leafs se tak po dlouhých letech těší z hokejových úspěchů.