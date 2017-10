Štěstí kouče Růžičky: Chomutov šlape a narodila se mu dcera Lejla

Novinka vyletěla do světa z oficiálního twitterového účtu Chomutova i s fotografií nadšeného kouče, kterak v náručí drží malou dcerku.

Tento rok jako by vše zapadalo do vysněného scénáře. Chomutov na jaře poprvé v novodobé historii postoupil do semifinále extraligy, kde potrápil favorizovaný Liberec. Během léta překonal vážné finanční problémy, doplatil hráčům dlužné výplaty a především díky tomu udržel lídra Michala Vondrku. A nakonec fantasticky zvládl vstup do sezony.

Piráti poprvé prohráli až v šestém kole, kdy doma nestačili v prodloužení Vítkovicím. Pravda, v posledních čtyřech zápasech tým třikrát prohrál a v tabulce se propadl na čtvrté místo, nicméně Růžička může být spokojený.

Už v srpnu se jeho synovi narodil potomek, jenž dostal podle rodinné tradice jméno Vladimír. Teď se on sám stal potřetí otcem.