Naposledy mi na tak hezký gól přihrál Jágr, vtipkoval po postupu Hollweg

Na konci první třetiny zvýšil stav pátého čtvrtfinále proti Olomouci na 2:0, když pohotovou ranou překonal gólmana Branislava Konráda. Západočeši nakonec triumfovali 5:0, sérii ovládli poměrem 4:1 a zajistili si postup do semifinále.



Jak popsat vaši trefu po rychlém přečíslení?

Skvěle mi na pravý kruh přihrál Míra Preisinger. Já měl štěstí, že jsem byl na správném místě, puk jsem dostal přesně na hokejku a povedlo se mi to trefit k tyči.

V sérii jste si připsal dva góly, to je stejná porce jako za celou základní část. Čím to?

Já svůj styl hry neměním, takhle hraji celou sezonu. Ale je pravda, že to sedí hlavně na play off. Možná tím ve vyřazovací části i mé výkony rostou a tohle jsou zápasy, na kterých nejvíce záleží.

Zdálo se, že čtvrtfinále se odehrálo poměrně v klidu, bez velkých emocí. Je to pravda?

Ne. Bylo to dost tvrdé, to je alespoň můj pocit. Hrál jsem tvrdě, spoustu toho rozdal, ale plno hitů jsem i inkasoval. Olomouc nám to rozhodně neusnadnila. Bylo to správné play off. Kromě toho posledního zápasu jsme se pořád přetahovali o gól. A když se proti dobře bránícímu soupeři jen těžko prosazujete, často je to frustrující.

Který zápas v té sérii byl klíčový?

Asi to zlomily ta dvě utkání v Olomouci, která byla hodně těžká a náročná. Dvakrát jsme tam dokázali vyhrát, to je trošku vysálo. Dnes už jsem od nich necítil takové emoce, jaké předvedli v těch prvních dvou zápasech v Plzni.

Přesto, myslíte si, že semifinále bude ještě těžší a přinese ještě víc agresivity?

Myslím, že určitě ano. Čím jdete v play off dál, tím méně klidných zápasů a klidných nocí vás čeká. Nevím, kdo na nás v semifinále vyjde. Ale v tomhle ročním období, kdy už se blíží jaro, nemůžete čekat, že narazíte na někoho snadného.